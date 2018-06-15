Большие гастроли столичных театров стартовали в Курской области

Зрители в Курске увидят спектакли Московского Губернского театра «Вишневый сад» в постановке Сергея Безрукова и «Веселый солдат» по повести В. Астафьева с участием Бориса Галкина и Ильи Малакова, музыкально-пластический спектакль «Книга джунглей. Маугли» и «ФильмФильмФильм», основой которого стали песни из известных советских кинофильмов. Московский театр кукол (МТК) представит в Курске спектакли «Знаменитый Мойдодыр» по мотивам произведения К. И. Чуковского, «Золотой ключик, или приключения Буратино» по мотивам сказки А. Н. Толстого и «Все мыши любят сыр» по сказке известного венгерского писателя Дюла Урбана.

Жители Железногорска смогут увидеть «Знаменитый Мойдодыр», «Золотой ключик, или приключения Буратино» в исполнении МТК, а также спектакль для детей и взрослых «Маленькая колдунья» по мотивам сказки О. Пройслера — подарок для юных железногорцев от Губернского театра и фестиваля АРТ-ОКНО.

Спектакли пройдут на сценах Курского драматического театра им. А. С. Пушкина и Курского театра кукол, в Железногорске — на сцене Дворца культуры и техники Михайловского ГОКа.

Фестиваль искусств АРТ-ОКНО начат в 2017 году Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт», его цель — обеспечение равного доступа к культуре на территории России и творческого диалога между регионами и культурными центрами страны. Федеральная программа «Большие гастроли» с 2014 года знакомит зрителей с лучшими театральными проектами из разных регионов России и способствует развитию культурного диалога между регионами страны.