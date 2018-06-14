Московский Губернский театр во главе с Безруковым выехал на «Большие гастроли»

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Московский Губернский театр под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова в рамках федерального проекта «Большие гастроли», учрежденного Министерством культуры РФ , с 14 по 17 июня выступит в Курске и Железногорске. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Губернского театра Лиана Хусаинова.

По ее словам, это уже четвертый выезд театра в рамках программы «Большие гастроли». В 2015 году Губернский театр побывал в Сургуте и Ханты-Мансийске, в 2016 году — в Калининграде, Светлогорске и Советске, а в 2017 — во Владивостоке и Хабаровске.

"Несмотря на свою молодость, Губернский театр востребован по всей стране, активно гастролирует и принимает участие в фестивальной жизни, — отметила Хусаинова. — За неполные пять лет своего существования коллектив исколесил всю Россию — от Калининграда до Владивостока, выезжал за ее пределы — в Белоруссию и Казахстан, совершив в общей сложности более 30 гастрольных выездов".

Программа гастролей

Пресс-атташе Губернского театра проинформировала, что афиша нынешних гастролей включила пять наименований. Зрители Курска увидят премьеру этого сезона — постановку Сергея Безрукова «Вишневый сад», «театральный блокбастер» для детей и взрослых «Книга джунглей. Маугли» по сказке Редьярда Киплинга, драму «Веселый солдат» по повести Виктора Астафьева , а также музыкальный спектакль «ФильмФильмФильм», который идет в сопровождении Губернаторского оркестра Московской области. Жителям Железногорска покажут спектакль для детей «Маленькая колдунья» по мотивам сказки Отфрида Пройслера.

"Затем спектакль по повести Астафьева «Веселый солдат» отправится в Вологду, где примет участие в Международном театральном фестивале «Голоса истории», — показ спектакля состоится 19 июня", — сообщила Хусаинова.

22 июня в Астане в рамках Всемирного театрального фестиваля «Астана» будет показан спектакль по пьесе Ярославы Пулинович «Бесконечный апрель» в постановке Анны Горушкиной.

23 июня в Сергиевом Посаде на фестиваля «У Троицы» артисты Губернского театра сыграют спектакль «Урожай» по пьесе Павла Пряжко в постановке Павла Артемьева . А 27 июня юные зрители города Балашов Саратовской области, где проходит фестиваль «Театральное прихопёрье», увидят спектакль «Маленькая колдунья».

"Губернский театр завершит сезон 25 июля — в день памяти Владимира Высоцкого: на сцене Крокус Сити Холла пройдет музыкально-поэтический спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» в постановке Сергея Безрукова", — заключила пресс-атташе Губернского театра.