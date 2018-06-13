В Курске с гастролями выступит Московский губернский театр Сергея Безрукова

14 июня артисты отправится на спектакли в Курск и Железногорск

— Это уже четвёртый выезд театра в рамках этой программы: в 2015 году Губернский театр побывал в Сургуте и Ханты-Мансийске, в 2016 — в Калининграде, Светлогорске и Советске, а в 2017 — во Владивостоке и Хабаровске, — уточнил представитель пресс-службы театра.

За время «Больших гастролей» в Курске и Железногорске артисты покажут региональным зрителям шесть постановок. Спектакли пройдут на сценах Курского драматического театра имени Пушкина, а также на сцене Дворца культуры и техники Михайловского ГОКа в Железногорске.