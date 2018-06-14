Гендиректор Мариинского театра рассказал об условиях реконструкции

Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Георгиев рассказал об условиях реконструкции здания.

Он рассказал, что должен увидеть 100% защищенный проект, поскольку опасается, что исторический зал может потерять свою атмосферу и акустику.

«Никто не смел трогать тот театр, который любили Чайковский, Мусоргский, Петипа, Шаляпин и другие. Пока я на своем посту, этого не должно произойти», — рассказал Георгиев.

В качестве опасных примеров реконструкции он назвал исторический зал Ла Скала, Большой театр, Большой зал консерватории и Большой зал филармонии в Петербурге.