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Гергиев: реконструкция Мариинки возможна лишь с сохранением исторической акустики
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Гергиев: реконструкция Мариинки возможна лишь с сохранением исторической акустики 

ТАСС 59 минут назад
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Реконструкция исторического зала Мариинского театра в Санкт-Петербурге произойдет только по проекту, который гарантирует сохранение его исторической атмосферы и акустики. Об этом сообщил в среду художественный руководитель — директор театра Валерий Гергиев.
"Я не начинаю реконструкцию исторического Мариинского театра, пока я не увижу стопроцентно защищенный проект, чтобы никто не смел трогать тот театр, который любили Чайковский, Мусоргский, Петипа, Шаляпин и другие. Пока я на своем посту, этого не должно произойти", — сказал Гергиев.
Директор театра заметил, что уже были «опасные реконструкции в Большом театре, в Большом зале консерватории, в Большом зале филармонии в Петербурге». «Реконструкция — это страшная вещь и для акустики, и для эстетического ощущения», — сказал он.
"У меня есть опыт выступления в историческом зале Ла Скала и в уже обновленном. У меня огромное количество ощущений, которые я не хочу сейчас перечислять", — признался Гергиев.
Мариинский театр основан в 1783 году. Здание, где размещается историческая сцена театра, было спроектировано Альбертом Кавосом в 1847-1848 гг. Последняя генеральная реконструкция прошла в 1968-1970 годах по проекту Саломеи Гельфер.
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