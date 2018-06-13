Гергиев: реконструкция Мариинки возможна лишь с сохранением исторической акустики

МОСКВА, 13 июня. / ТАСС /. Реконструкция исторического зала Мариинского театра в Санкт-Петербурге произойдет только по проекту, который гарантирует сохранение его исторической атмосферы и акустики. Об этом сообщил в среду художественный руководитель — директор театра Валерий Гергиев

"Я не начинаю реконструкцию исторического Мариинского театра, пока я не увижу стопроцентно защищенный проект, чтобы никто не смел трогать тот театр, который любили Чайковский, Мусоргский, Петипа, Шаляпин и другие. Пока я на своем посту, этого не должно произойти", — сказал Гергиев.

Директор театра заметил, что уже были «опасные реконструкции в Большом театре, в Большом зале консерватории, в Большом зале филармонии в Петербурге». «Реконструкция — это страшная вещь и для акустики, и для эстетического ощущения», — сказал он.

"У меня есть опыт выступления в историческом зале Ла Скала и в уже обновленном. У меня огромное количество ощущений, которые я не хочу сейчас перечислять", — признался Гергиев.