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Гергиев проведет первый российский симфонический концерт в Саудовской Аравии
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Гергиев проведет первый российский симфонический концерт в Саудовской Аравии 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева станет первым российским симфоническим коллективом в истории, который выступит в Саудовской Аравии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на организатора выступлений — Российский фонд прямых инвестиций.
Концерты также организованы компанией Saudi Aramco и Центром мировой культуры имени Короля Абдулазиза ("Итра").
Концерты пройдут в городе Дахран 16-17 июня, в их рамках прозвучат произведения Сергея Прокофьева, Эдварда Грига, Петра Чайковского, Антонио Вивальди, арии из опер «Риголетто» Джузеппе Верди, «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта, «Джанни Скикки» Джакомо Пуччини.
Организаторы надеются, что в дальнейшем культурное сотрудничество будет способствовать наведению инвестиционных и культурных мостов между странами.
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