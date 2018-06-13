Гергиев проведет первый российский симфонический концерт в Саудовской Аравии

Концерты также организованы компанией Saudi Aramco и Центром мировой культуры имени Короля Абдулазиза ("Итра").

Организаторы надеются, что в дальнейшем культурное сотрудничество будет способствовать наведению инвестиционных и культурных мостов между странами.