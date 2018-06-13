Гергиев проведет первый российский симфонический концерт в Саудовской Аравии 

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева станет первым российским симфоническим коллективом в истории, который выступит в Саудовской Аравии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на организатора выступлений — Российский фонд прямых инвестиций.
Концерты также организованы компанией Saudi Aramco и Центром мировой культуры имени Короля Абдулазиза ("Итра").
Концерты пройдут в городе Дахран 16-17 июня, в их рамках прозвучат произведения Сергея Прокофьева, Эдварда Грига, Петра Чайковского, Антонио Вивальди, арии из опер «Риголетто» Джузеппе Верди, «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта, «Джанни Скикки» Джакомо Пуччини.
Организаторы надеются, что в дальнейшем культурное сотрудничество будет способствовать наведению инвестиционных и культурных мостов между странами.