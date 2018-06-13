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Дело экс-директора саратовского оперного театра рассмотрит Фрунзенский районный суд
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Дело экс-директора саратовского оперного театра рассмотрит Фрунзенский районный суд 

РИА «ФедералПресс» 52 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Уголовное дело экс-директора Саратовского академического театра оперы и балета рассмотрит Фрунзенский районный суд. Об этом сообщили в пресс-службе Волжского районного суда.
Напомним, бывший директор театра Ренат Мухамедьяров обвиняется в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2016 году обвиняемый подписал акт приемки выполненных работ по поставке и монтажу климатического оборудования. Между тем, поставщик не предоставил часть климатического оборудования, а также не осуществил пусконаладочные работы. Сумма ущерба, причиненная учреждению, составила 3 миллиона рублей. Тем временем экс-директор оперного театра свою вину не признает.
Уголовное дело Мухамедьярова было направлено во Фрунзенский районный суд, поскольку преступление было совершено на подведомственной суду территории. Об этом сообщил представитель пресс-службы Волжского районного суда.
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