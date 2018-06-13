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Поэтический вечер состоится в культурном центре на Волгоградке
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Поэтический вечер состоится в культурном центре на Волгоградке 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
В Культурном центре «Москвич», который расположен недалеко от Рязанского района, 13 июня состоится вечер поэзии шестидесятников. Об этом сказано в сообщении пресс-службы учреждения.
«В программе вечера — выступления актеров, учащихся мастерской театра и кино «Артцех», студентов четвертого курса Института театрального искусства под руководством Кобзона, музыкантов, а также показ перформанса. Кроме того, состоится мастер-класс режиссера, актрисы, педагога Оксаны Цехович «Искусство чтения стихов» на основе поэзии шестидесятников», — поясняется в источнике.
Начало в 19.00. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте культурного центра. Напомним, что Культурный центр «Москвич» находится по адресу Волгоградский проспект, 46/15. (мю)
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