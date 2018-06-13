В Нью-Йорке состоялась церемония Tony Awards 2018

Джош Гробан и Сара Береллис

Одним из триумфаторов вечера стала бродвейская постановка « Гарри Поттер и проклятое дитя», созданная при участии британской писательницы Джоан Роулинг . Спекталь получил статуэтки за победу в главных номинациях, в том числе в категориях «Лучшая пьеса», «Лучший режиссур» и «Лучший дизайн костюмов».

Джон Тиффани, режиссера постановки «Гарри Поттер и проклятое дитя»

Мюзикл «Визит оркестра» сценариста Итамара Мозеса, претендовавший на 11 наград, получил 10 из них. Жюри премии признало музыкальный спектакль «Лучшим мюзиклом», а исполнителей главный ролей — Тони Шалуба и Катрину Ленк — лучшими актерами в этом жанре.

Лори Меткалф, известная российскому зрителю по роли матери Шелдона Купера в сериале «Теория большого взрыва», получила статуэтку как «Лучшая актриса второго плана» за игру в пьесе «Три высокие женщины». В аналогичной мужской категории победил Ариэль Стачела («Визит оркестра»).

Полностью со списком победителей можно познакомиться здесь. А два десятка лучших образов с красной дорожки «Tony Awards 2018» сморите в подборке редакторов Fancy Journal.

Кэрри Вашингтон в Versace

Рейчел Броснахэн в Dolce&Gabbana

Тина Фей в Thom Browne

Кристин Барански в Alexandre Vauthier

Зои Дойч в Brock Collection

Кондола Рашад в Carolina Herrera

Хэмиш Боулз

Кэри Маллиган в Giambatista Valli

Лори Меткалф в Christian Siriano

Грэйс Элизабет в Carolina Herrera

Анна Винтур

Тави Гавинсон в Zac Posen

Лилиана Васкес в Sachin&Babi

Клэр Дейнс в Valentino

Синтия Эриво в New York Vintage

Рене Флеминг в Vera Wang