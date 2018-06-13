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В Нью-Йорке состоялась церемония Tony Awards 2018
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В Нью-Йорке состоялась церемония Tony Awards 2018 

Fancy Journal 44 минуты назад
Фото: Fancy Journal
В ночь с воскресенья на понедельник в Нью-Йорке в стенах Radio City Music Hall состоялась 72-я ежегодная церемония вручения премии «Tony Awards 2018», одна из наиболее авторитетных наград в области театра. В этом году ведущими были Джош Гробан и Сара Береллис. Мероприятие посетила Клэр Дейнс, Тина Фей, Кэрри Вашингтон, Кэри Маллиган, Грейс Элизабет, Анна Винтур и многие другие.
Джош Гробан и Сара Береллис
Одним из триумфаторов вечера стала бродвейская постановка «Гарри Поттер и проклятое дитя», созданная при участии британской писательницы Джоан Роулинг. Спекталь получил статуэтки за победу в главных номинациях, в том числе в категориях «Лучшая пьеса», «Лучший режиссур» и «Лучший дизайн костюмов».
Джон Тиффани, режиссера постановки «Гарри Поттер и проклятое дитя»
Мюзикл «Визит оркестра» сценариста Итамара Мозеса, претендовавший на 11 наград, получил 10 из них. Жюри премии признало музыкальный спектакль «Лучшим мюзиклом», а исполнителей главный ролей — Тони Шалуба и Катрину Ленк — лучшими актерами в этом жанре.
Лори Меткалф, известная российскому зрителю по роли матери Шелдона Купера в сериале «Теория большого взрыва», получила статуэтку как «Лучшая актриса второго плана» за игру в пьесе «Три высокие женщины». В аналогичной мужской категории победил Ариэль Стачела («Визит оркестра»).
Полностью со списком победителей можно познакомиться здесь. А два десятка лучших образов с красной дорожки «Tony Awards 2018» сморите в подборке редакторов Fancy Journal.
Энтони Бойл
Кэрри Вашингтон в Versace
Мэтт Бомер
Рейчел Броснахэн в Dolce&Gabbana
Тина Фей в Thom Browne
Кристин Барански в Alexandre Vauthier
Зои Дойч в Brock Collection
Кондола Рашад в Carolina Herrera
Би Шаффер в Alexander McQueen
Хэмиш Боулз
Кэри Маллиган в Giambatista Valli
Лори Меткалф в Christian Siriano
Грэйс Элизабет в Carolina Herrera
Анна Винтур
Тави Гавинсон в Zac Posen
Лилиана Васкес в Sachin&Babi
Клэр Дейнс в Valentino
Синтия Эриво в New York Vintage
Эми Шумер в Brandon Maxwell
Рене Флеминг в Vera Wang
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