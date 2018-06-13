Большие гастроли «Театра Луны» на Дальнем Востоке 

С 16 по 24 июня «Театр Луны» покажет свои знаковые спектакли — «Ночь нежна» и «Рубиновый вторник» — в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и Южно-Сахалинске.
«Это не первые гастроли нашего театра на Дальнем Востоке. В апреле 2009 года мы уже ездили в этот замечательный уголок нашей необъятной страны со спектаклями «Ночь нежна», «Таис сияющая», «Рубиновый вторник» и «Диагноз: Эдит Пиаф». Нас очень тепло встречали, и этот гастрольный тур имел большой зрительский успех! Спустя почти 10 лет мы вновь покажем наши знаковые спектакли «Ночь нежна» и «Рубиновый вторник» и надеемся, что и в этот раз не разочаруем зрителей», — сказал художественный руководитель «Театра Луны» Сергей Проханов.
Мелодрама «Ночь нежна» — сценическая версия одноименного романа Ф. С. Фицджеральда, поставленная художественным руководителем «Театра Луны» Сергеем Прохановым в марте 1997 года. Постановка, наполненная чувственной романтикой и необъяснимой грустью и печалью, с самого первого показа стала визитной карточкой «Театра Луны». Лейтмотивом к легендарному спектаклю стала фраза «кто не любил, тот не жил», которая, по словам режиссера, вдохновила его на создание собственной версии произведения. Действие спектакля проходит на французской Ривьере, окутанной дымкой эротичности, где всегда царит атмосфера легкого флирта. Но за мишурной пустотой внешнего скрывается страшная тайна… В спектакле играют Олег Марусев, Анна Терехова, Людмила Светлова, Александр Гундарев, Михаил Бабичев, Светлана Фролова, Александр Бобров, Вероника Лысакова. Возрастное ограничение: 18+ Продолжительность: 3 часа (с антрактом)
«Рубиновый вторник» — сценическая версия романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» по одноименной пьесе Дейла Вассермана. Премьера спектакля, жанр которого режиссер Павел Урсул определяет как «причта в стиле ритм&блюз», состоялась 1 апреля 2005 года на малой сцене театра. Однако «первоапрельская шутка» удалась настолько, что спектакль, быстро набравший неимоверную популярность, решили перенести на большую сцену. В замкнутый мир психиатрической больницы врывается бунтарь Макмерфи. Он уверен, что быть свободным значит быть счастливым и начинает бунт против установленных здесь порядков. К чему приведет это сопротивление? А может быть свобода — это всего лишь недостижимая мечта? В спектакле играют Владимир Майсурадзе, Людмила Светлова, Иван Складчиков, Александр Бобров, Михаил Полосухин, Дмитрий Воронин, Михаил Клюшкин, Владимир Бегма, Денис Светличный, Борис Комаров, Светлана Фролова, Дарья Цыпляева, Александр Гундарев. Возрастное ограничение: 16+ Продолжительность: 3 часа 30 мин. (с антрактом)
Расписание показов спектаклей «Театра Луны» на Дальнем Востоке:
г. Южно-Сахалинск ТРК «Сити Молл» (ул. 2-я Центральная) 16 июня — «Рубиновый вторник» 17 июня — «Ночь нежна» Начало показов в 19.00 г. Владивосток Приморская краевая филармония (ул. Светланская, 15) 18 июня — «Рубиновый вторник» 19 июня — «Ночь нежна» Начало показов в 19.00 г. Хабаровск ДК Профсоюзов (ул. Льва Толстого, 22) 21 июня — «Рубиновый вторник» 22 июня — «Ночь нежна» Начало показов в 19.00 г. Комсомольск-на-Амуре ДК Авиастроителей (Калинина, 7) 24 июня — «Ночь нежна» Начало показа в 19.00