Большие гастроли «Театра Луны» на Дальнем Востоке

С 16 по 24 июня «Театр Луны» покажет свои знаковые спектакли ­­­­­—­ «Ночь нежна» и «Рубиновый вторник» — в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и Южно-Сахалинске.

«Это не первые гастроли нашего театра на Дальнем Востоке. В апреле 2009 года мы уже ездили в этот замечательный уголок нашей необъятной страны со спектаклями «Ночь нежна», «Таис сияющая», «Рубиновый вторник» и «Диагноз: Эдит Пиаф». Нас очень тепло встречали, и этот гастрольный тур имел большой зрительский успех! Спустя почти 10 лет мы вновь покажем наши знаковые спектакли «Ночь нежна» и «Рубиновый вторник» и надеемся, что и в этот раз не разочаруем зрителей», — сказал художественный руководитель «Театра Луны» Сергей Проханов

Расписание показов спектаклей «Театра Луны» на Дальнем Востоке:

г. Южно-Сахалинск ТРК «Сити Молл» (ул. 2-я Центральная) 16 июня — «Рубиновый вторник» 17 июня — «Ночь нежна» Начало показов в 19.00 г. Владивосток Приморская краевая филармония (ул. Светланская, 15) 18 июня — «Рубиновый вторник» 19 июня — «Ночь нежна» Начало показов в 19.00 г. Хабаровск ДК Профсоюзов (ул. Льва Толстого, 22) 21 июня — «Рубиновый вторник» 22 июня — «Ночь нежна» Начало показов в 19.00 г. Комсомольск-на-Амуре ДК Авиастроителей (Калинина, 7) 24 июня — «Ночь нежна» Начало показа в 19.00