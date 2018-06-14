Студентки обвинили театрального режиссера Зураба Нанобашвили в домогательствах

Чуть меньше недели назад худрук и режиссер вологодского театра Зураб Нанобашвили был уволен со своей должности. Этому предшествовал скандал с участием студенток, которые обвинили его в домогательствах. Зоя Гладышева и Екатерина Питергова пришли в студию программы Андрея Малахова «Прямой эфир», чтобы рассказать о случившемся.

"Вечером, 25 апреля, мы пришли в театр на репетицию, все было как обычно. Мы начали читать, потом он {Зураб Анзорович} сказал, что ему не нравится, как мы читаем и предложил сделать упражнение на расслабление мышц. Мы встали. Он подходил сзади, пристраивался своим органом, засовывал язык в рот. От испуга я закрыла глаза. Мы не могли убежать, так как знали, что наш педагог — человек вспыльчивый, на занятиях он мог накричать, пошло пошутить или выгнать за дверь", — рассказала одна из студенток.

Екатерина Гладышева и Екатерина Питергова рассказали о домогательствах со стороны педагога/Фото: кадр из передачи

По словам второй девушки, они с одногруппницей дождались, когда все закончится. «Из театра мы выходили не помня себя, не подавая виду. На часах было 11 вечера, мы быстро разошлись по домам. Я практически сразу рассказала родителям, а несколько недель спустя мы подали заявление в полицию», — призналась Екатерина.

Владимир Смирнов и еще 11 актеров высказались в поддержку студенток/Фото: кадр из передачи

В поддержку девушек-студенток высказались еще несколько актеров вологодского драматического театра. 6 июня группа ведущих актеров театра написала в департамент культуры Вологодской области обращение, в котором говорится, что они не могут работать под руководством режиссера, к которому потеряли доверие.

"Девочки, на следующий день после того как произошли эти события, не пришли ко мне на занятия. Через студентов я стал выяснять, что случилось, так как на звонки они не отвечали. Он {Зураб Анзорович} вызывал меня в кабинет и обещал все, чтобы я замолчал и высказался в его поддержку", — рассказал в «Прямом эфире» один из актеров театра Владимир Смирнов.

Впрочем, в труппе театра нашлись и те, кто встал на защиту Нанобашвили. Так, танцовщица кордебалета Ирина Ползикова уверяет, что режиссера оклеветали, а девочек-студенток намеренно втягивают в театральные «разборки», чтобы лишить Зураба Анзоровича должности и сместить с занимаемого поста.

Зурабом Нанобашвили свою вину, разумеется, не признал/Фото: кадр из передачи

Связались редакторы программы и с самим Зурабом Нанобашвили. Он, разумеется, свою вину не признал. " Следственный комитет разобрался, сказал, что у меня нет уголовной ответственности. Давайте разберемся внутри театра. Если я неугоден, я ведь уйду. Я ведь не держусь двумя руками. Семнадцать лет моей жизни в этом театре. Неужели я пожелаю зла своему театру и тем людям, которых я воспитал? Я всегда готов пожертвовать собой ради дела. Если другие люди больше принесут пользу — безусловно. Я не сделал ничего такого, за что мне придется оправдываться, время ведь покажет", — прокомментировал ситуацию режиссер.