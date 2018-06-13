В Омском академическом театре драмы наступило «Время секонд хэнд»

17 и 19 июня 2018 года состоится премьера спектакля «Время секонд хэнд» по документальной прозе Светланы Алексиевич в постановке режиссера из Санкт-Петербурга Дмитрия Егорова . Об этом сообщается на сайте культучреждения.

Дмитрий Егоров уже в третий раз работает с труппой Омской драмы. Он знаком публике по таким спектаклям, как «Экспонаты» В. Дурненкова и «Безрукий из Спокана» М. МакДонаха. «Время секонд хэнд» — это пятая книга Светланы Алексиевич в цикле «Голоса утопии». Егоров уже обращался к ее творчеству, выпустив Томском ТЮЗе спектакль «Победители» по книгам «У войны не женское лицо» и «Цинковые мальчики», удостоенный внимания крупнейших театральных фестивалей страны. Для Омской драмы новый спектакль станет вторым опытом работы с документальной прозой Алексиевич, ныне Нобелевского лауреата по литературе. В 1985 году театр первым в России поставил спектакль по первой книге цикла «Голоса утопии» — «У войны не женское лицо». Новый спектакль Егорова в Омской драме посвящен неоднозначному событию российской истории — распаду СССР. В центре внимания оказывается судьба простого человека.