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В Омском академическом театре драмы наступило «Время секонд хэнд»
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В Омском академическом театре драмы наступило «Время секонд хэнд» 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
17 и 19 июня 2018 года состоится премьера спектакля «Время секонд хэнд» по документальной прозе Светланы Алексиевич в постановке режиссера из Санкт-Петербурга Дмитрия Егорова. Об этом сообщается на сайте культучреждения.
Дмитрий Егоров уже в третий раз работает с труппой Омской драмы. Он знаком публике по таким спектаклям, как «Экспонаты» В. Дурненкова и «Безрукий из Спокана» М. МакДонаха. «Время секонд хэнд» — это пятая книга Светланы Алексиевич в цикле «Голоса утопии». Егоров уже обращался к ее творчеству, выпустив Томском ТЮЗе спектакль «Победители» по книгам «У войны не женское лицо» и «Цинковые мальчики», удостоенный внимания крупнейших театральных фестивалей страны. Для Омской драмы новый спектакль станет вторым опытом работы с документальной прозой Алексиевич, ныне Нобелевского лауреата по литературе. В 1985 году театр первым в России поставил спектакль по первой книге цикла «Голоса утопии» — «У войны не женское лицо». Новый спектакль Егорова в Омской драме посвящен неоднозначному событию российской истории — распаду СССР. В центре внимания оказывается судьба простого человека.
Добавим, что в спектакле заняты народные артисты России Наталья Василиади и Валерия Прокоп, заслуженные артисты России Александр Гончарук и Татьяна Филоненко, артисты Марина Бабошина, Ирина Герасимова, Всеволод Гриневский, Элеонора Кремель, Иван Маленьких, Николай Михалевский, Екатерина Потапова, Ольга Солдатова, Олег Теплоухов.
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