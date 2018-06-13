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Ксения Собчак и актер Никита Волков проведут церемонию «ТОП 50» журнала «Собака.ru»
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Ксения Собчак и актер Никита Волков проведут церемонию «ТОП 50» журнала «Собака.ru» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Телеведущая Ксения Собчак и актер Никита Волков проведут ежегодную церемонию награждения победителей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» журнала «Собака.ru», которая пройдет 14 июня на сцене Театра им. Коммисаржевской. Никита Волков — ученик Юрия Бутусова, актер Театра имени Ленсовета который недавно сырал главную роль в «Черновике» — экранизации сайнс-фикшн от автора «Дозоров» Сергея Лукьяненко.
Наградой отмечают петербуржцев, совершивших прорыв в той или иной области а также тем, чьи достижения изменили город в лучшую сторону. «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — единственная премия, которая которая фиксирует все новое, что происходит в городе.
«ТОП 50» проходит в раз в год. Заслуги 50-ти петербуржцев отмечают в таких номинациях, как «Выбор города», «Бизнес», «Наука и жизнь», «Спорт», «Кино», «Театр», «Мода», «Книги», «Музыка», «Искусство» и «Лидер мнений». В разные годы лауреатами премии становились Алиса Фрейндлих, Диана Вишнева, Александр Невзоров, Татьяна Парфенова, певица Манижа, Данила Козловский, Елизавета Боярская, команда Университета ИТМО и многие другие.
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2018»:
главный универмаг Петербурга ДЛТ,
Испанский Ювелирный Дом TOUS,
Nespresso
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