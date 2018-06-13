В библиотеке № 90 вспоминали Моцарта и Сальери

В библиотеке № 90 им. А. С. Неверова был организован литературный вечер «Давно я с Пушкиным дружу».

Поэты из литературной студии «Вешняки», чьи заседания проходят в библиотеке, читали в этот день стихи как самого Александра Сергеевича, так и свои произведения о нём. Для вешняковцев выступили руководитель студии Виктор Синельников, поэты Нина Завадская и Владимир Шилин. Ведущий философского кружка Глеб Васильев прочёл несколько произведений великого русского поэта. Гость студии, руководитель театральной студии «Гармония» Александр Степанцев, исполнил для слушателей отрывок из «Скупого рыцаря».

Ведущей мероприятия стала главный библиотекарь Татьяна Чибадина , а помогала ей филолог Алла Луговская, составившая небольшую зарисовку о Пушкине.

После краткого антракта с чаепитием зрителей ожидала театральная часть программы. Руководитель «Театра в библиотеке» Вадим Алёшин притушил свет в конференц-зале. На потолке закрепили лампу для освещения импровизированной сцены. Помимо актёров, одним из главных героев спектакля «Моцарт и Сальери» стал рояль.

Татьяна Чибадина рассказала, что зал был полон, а после просмотра люди говорили, что у них от увиденного аж мурашки по коже бегали!