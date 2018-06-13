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Дуэт «Кукота&Чехов» рассказал о главном юмористе среди российских политиков
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Дуэт «Кукота&Чехов» рассказал о главном юмористе среди российских политиков 

360tv.ru 16 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Игорь Чехов и Михаил Кукота, которые представляют дуэт «Кукота&Чехов» на сцене Comedy Club и в шоу «Не спать», рассказали, кого из российских политиков они считают главным юмористом. Об этом сообщило ИА Nation News.
«Я скажу простыми словами: нам это неинтересно до глубины души. Кто самый смешной политик? Кроме Жириновского я никого не знаю. Милонов? Ну кто такой Милонов? А Жириновский — это легенда, это мастер», — заявил Михаил Кукота.
Игорь Чехов добавил, что дуэт не использует в своем шоу политические шутки, так как эта тема их не интересует.
Семен Слепаков 11 июня выпустил песню «Оле‐Оле‐Оле!», посвященную сборной России по футболу. В ней артист предложил сделать Рамзана Кадырова наставником команды. После публикации чеченский министр Джамбулат Умаров раскритиковал Слепакова за использование имени Кадырова и шутки в адрес сборной, а сам глава республики неожиданно, хотя и не без замечаний, оценил произведение.
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