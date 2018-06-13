Дуэт «Кукота&Чехов» рассказал о главном юмористе среди российских политиков

Игорь Чехов и Михаил Кукота, которые представляют дуэт «Кукота&Чехов» на сцене Comedy Club и в шоу «Не спать», рассказали, кого из российских политиков они считают главным юмористом. Об этом сообщило ИА Nation News.

«Я скажу простыми словами: нам это неинтересно до глубины души. Кто самый смешной политик? Кроме Жириновского я никого не знаю. Милонов? Ну кто такой Милонов? А Жириновский — это легенда, это мастер», — заявил Михаил Кукота.

Игорь Чехов добавил, что дуэт не использует в своем шоу политические шутки, так как эта тема их не интересует.