В школе искусств на Ташкентской закрылась первая смена «Города Мастеров»

В детской школе искусств имени Балакирева завершилась первая смена летней программы «Город Мастеров».

— На большой сцене развернулся настоящий театр теней. Отряды представили кукольные спектакли, которые готовили на протяжении всей смены. Затем в фойе школы прошла церемония закрытия с вручением дипломов. Ребята сделали коллективные фото и спели на прощание песни, разученные в мастерской «Песни моря», — рассказал представитель ДШИ.

По его словам, 13 июня коллектив организаторов творческой мастерской ждет новых героев, готовых разгадать тайны Семи Океанов. (вт)