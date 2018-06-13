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В школе искусств на Ташкентской закрылась первая смена «Города Мастеров»
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В школе искусств на Ташкентской закрылась первая смена «Города Мастеров» 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В детской школе искусств имени Балакирева завершилась первая смена летней программы «Город Мастеров».
— На большой сцене развернулся настоящий театр теней. Отряды представили кукольные спектакли, которые готовили на протяжении всей смены. Затем в фойе школы прошла церемония закрытия с вручением дипломов. Ребята сделали коллективные фото и спели на прощание песни, разученные в мастерской «Песни моря», — рассказал представитель ДШИ.
По его словам, 13 июня коллектив организаторов творческой мастерской ждет новых героев, готовых разгадать тайны Семи Океанов. (вт)
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