Приключения швейной машинки

«Костюм на заказ» уже получил не одну награду (спектакль стал лауреатом Израильского конкурса театров для детей в номинациях «Лучший спектакль года» и «Лучшие куклы и реквизит» 2014 года, а также лауреатом Четвертого Международного кукольного Карнавала в номинации «Лучший спектакль для детей» в Алма-Ате 2015 года).

Спектакли театра «Поезд», ведущего начало с 1981 года, обладают заманчивыми и занятными визуальными эффектами и чудесной способностью развития воображения у ребёнка. Все представления театра рассчитаны на детскую и семейную аудитории, а сами спектакли проходят не только в самом Израиле, но и по всему миру. К слову сказать, «Костюм на заказ» был показан в более чем 20-ти странах мира, а по словам режиссёра Орнана Брейера — российская публика одна из самых благодарных. Летом, во второй половине августа вот уже на протяжении более чем четверти века, в театре проходит международный фестиваль кукольных театров. Фото: Dor Kedmi

Сценарий, дизайн представления и музыку к гастрольному спектаклю в Москве придумал один человек — сам Орнан Брейер. В его затейливых руках старая бабушкина машинка «Singer» и шкатулка для шитья превратились в целый мир, распахнутый ребёнку мощью таланта и импровизации актёра и режиссёра. Спектакль практически без слов, но с дивными музыкой, звуками, превращениями, понятными любому ребёнку в независимости от национальности и культуры.

Содержание 40-минутного представления очень просто на первый взгляд. Портной, у которого случается день рождения, получает заказ: «К полуночи ты должен сшить пальто, его размер не имеет значения, но оно должно сидеть идеально, а утром придёт тот, кому данный наряд предназначается». Делать, как говорится, нечего, надо так надо. Костюм сшит, но тут-то и начинается всё волшебство. Оказывается, обыкновенная швейная машинка может превращаться в лошадь, ножницы — в балерину, напёрсток и иголка в удочку… Никакого мошенничества, одна лишь только фантазия портного! Не будете же вы отрицать, что представитель такой творческой и изобретательной профессии способен на такие чудеса! Мы слышим и лошадиное ржание, и пение утренних птиц, и шум ветра — весь спектакль насыщен звуковым сопровождением. Волшебная швейная машинка способна и не на это! Ноты «вышиваются» даже на подкладке камзола, наряду с величественными церквями и деревьями.

И это далеко не всё! Шкатулка для шитья с помощью старого шкафа может превратиться в парус, которому нипочём никакие шторма, и только семь футов под килем сопутствуют смелому капитану и его судну! Фото: Dor Kedmi

Но всё же не будем забывать, что у нашего портного день рождения! Уже известная нам старая деревянная шкатулка, способная вместить множество ящичков, превращается в «торт» со свечами и праздничными лентами!

“А что же костюм?”, — спросите вы, дорогие зрители. Точнее, камзол, отлично сшитый и скроенный по размеру. Для кого же предназначался такой шикарный наряд, если утром, при первом пении птиц и лучей солнца, за ним никто не пришёл. Конечно, для нашего храброго и умелого портняжки!

Надо сказать, что у портного нашего был славный помощник — небольшая деревянная кукла, почти копия самого швейных дел мастера. Смелый и находчивый друг, с которым только и возможно совершать такие чудеса, отправляться в путешествия, полные приключений. Друг, с которым только и возможно сшить праздничный, выходной камзол под дивную музыку.

Дивное повествование, полное чудес, явившихся из самых простых и незатейливых предметов — ткани, ниток, приспособлений для шитья, старой мебели… Но насколько же оно чудесно! Мир детства предстаёт перед нами словно на ладони — звуки природы, первое соприкосновение с бытом домашних вещей, тяги к приключениям и путешествиям (ибо вскоре те маленькие зрители, для которых и предназначается спектакль, будут уметь читать и писать, а позже сами отправятся в поездки по дальним и ближним странам). Спектакль, который в наш век современных цифровых технологий, компьютеров, айфонов и айпадов развивает воображение, такое необходимое в жизни каждого человека. Домашний театр, миниатюрный, самодельный, но с большой фантазией способен на большое представление, настоящее, живое, увлекательное. Фото: Dor Kedmi