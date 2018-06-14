Евгений Миронов призвал вывести культуру из сферы услуг 

«Сейчас еще идут обсуждения, чтобы вынести все на суд президента. Но самое главное, насколько я понимаю, это, чтобы культуру вывели из сферы услуг», — цитирет «Культуромания» Миронова. По словам Миронова, культура не должна относится к сфере услуг, так как она не прачечная и не булочная. «Мы создаем некий продукт, отношение к которому должно быть иное, это не материальные ценности, но это тот культурный фонд», — передает «Культуромания слова Миронова. Сегодня, 14 июня, Театр Наций представит в Нью-Йорке спектакль „Иванов“ режиссера Тимофея Кулябина. Роли в постановке исполнят артисты: Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Чулпан Хаматова, Марианна Шульц, Игорь Гордин, Виктор Вержбицкий и другие.