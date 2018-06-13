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Евгений Миронов: Все, что нужно для счастья
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Евгений Миронов: Все, что нужно для счастья 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Известные москвичи в новой рубрике «Вечерки» делятся мнениями о том, как изменилась столица в последние годы.
Евгений Миронов:
Несмотря на то что родом я из Саратова, уже много лет чувствую себя москвичом. Почему? Потому что без Москвы буквально не могу жить, даже дышать вне этого города сложно!
После окончания Школы-студии МХАТ мы со спектаклями объездили весь мир — где только не были, чего только не видели, но я не встречал места лучше. В свое время нам даже предлагали остаться за рубежом, но конкретно для меня это было невозможно ни тогда, ни сейчас. Все, что мне нужно для счастья, я нашел в Москве. Себя без нее не мыслю, не представляю… На свете нет города, который был бы для меня роднее, дороже, ближе нашей прекрасной столицы. Здесь я встретил столько друзей, которые прошли со мной через всю жизнь, — это многого стоит!
В какой бы уголок Земли ни забросила меня судьба, в каком городе бы я ни находился, обратно в Москву я возвращаюсь на крыльях любви. За границей всегда и всем говорю: «Я москвич». У города богатая история, но отрадно и то, что он не стоит на месте — столица с каждым днем становится все красивее, комфортнее: инфраструктура развивается, появляется много удобных услуг, проводятся интересные культурные и спортивные мероприятия. Например, Театр Наций, художественным руководителем которого я являюсь, с радостью принимает участие в различных фестивалях. На днях начнется чемпионат мира…
Для меня Москва, как поется в известной песне, лучший город Земли!
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