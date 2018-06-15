Пермский академический театр покажет пять лучших спектаклей

В рамках общероссийской программы «Большие гастроли 2018» артисты выступят на сцене «Старого дома» и «Глобуса». Для «Глобуса» Пермский академический театр приготовил три разноплановые постановки. 22 и 23 июня программу откроет волшебная сказка «Карлик Нос». Рано или поздно каждый оказывается перед выбором дороги, по которой ему нужно направить свою жизнь, так и наш герой Якоб оказывается на перепутье. Он лишается не только друзей и близких, но и собственного имени, а также собственного лица. Куда идти дальше? Что делать, если помощи ждать неоткуда? Где искать поддержки, если от тебя отвернулись даже те, кто был дорог тебе? Как найти свое счастье и любовь, если каждый говорит о внешности, но никто не думает про душу?

25 июня театр представит спектакль, который восемь раз был номинирован на премию «Золотая маска» и получил три награды — «Восемь любящих женщин». Однажды утром главу семейства и хозяина дома находят мертвым в спальне. Его близкие родственницы, супруга, дочери и служанка устраивают собственное расследование и поиск убийцы. Полудетективная история подана как искрометная, ироничная музыкальная постановка в стиле кабаре, где у каждой из героинь есть своя отдельная партия, а зритель становится соучастником блистательного мюзикла.

Последней на сцене «Глобуса» театр сыграет «На всякого мудреца довольно простоты» — авантюру по пьесе Островского о похождениях молодого карьериста и сердцееда в жанре искрометного русского водевиля. Остроумные куплеты и блистательная музыка, текст великого драматурга и актерская импровизация, многоуровневая фантастическая декорация и бесподобные костюмы вовлекут в игру даже самых завзятых ревнителей традиций и скептиков!