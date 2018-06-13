Ещё
Глазовский «Парафраз» стал лауреатом фестиваля театров малых городов России
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Глазовский «Парафраз» стал лауреатом фестиваля театров малых городов России 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Глазов. Удмуртия. Театр «Парафраз» из Глазова стал лауреатом XVI фестиваль театров малых городов России. Информацию об этом разместили организаторы фестиваля на странице ВКонтакте.
Отметим, что XVI фестиваль театров малых городов России прошёл в Новороссийске с 4 по 11 июня 2018 года. Жюри состояло из ведущих театральных деятелей и критиков России во главе с Игорем Скляром.
«Парафраз» показал на сцене спектакль «Вино из одуванчиков» режиссёра Дамира Салимзянова. Театр из Глазова взял призы в трёх номинациях:
— Лучшая мужская роль — Дамир Салимзянов за роль в спектакле «Вино из одуванчиков».
— Приз Ассоциации театральных критиков — спектаклю «Вино из одуванчиков» Глазовского драматического театра «Парафраз».
— Специальным дипломом председателя жюри, народного артиста России Игоря Скляра награждён Игорь Павлов за роль Тома в спектакле «Вино из одуванчиков».
ИА «Сусанин»: последние новости
Станислав Говорухин жив и находится в санатории, сообщили в Госдуме Голливудский актёр Райан Гослинг получил травму на съемках Арт-фестиваль «Рисуй Ижевск» прошел в столице Удмуртии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные актеры СССР, которые не пережили 90-е2
Тест: из какого фильма это животное?9
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»51
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
«Ну, заяц, погоди!»: вспомните легендарный мультфильм14
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
02:32
Райан Гослинг получил травму на съемках
Кино
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:52
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
03:48
Артисты, которых убили съемки
Кино
05:24
Почему Голливуд игнорирует этого актера
Кино
10:01
Фильмы, которые всех разочаровали
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение