Глазовский «Парафраз» стал лауреатом фестиваля театров малых городов России

Глазов. Удмуртия. Театр «Парафраз» из Глазова стал лауреатом XVI фестиваль театров малых городов России. Информацию об этом разместили организаторы фестиваля на странице ВКонтакте.

Отметим, что XVI фестиваль театров малых городов России прошёл в Новороссийске с 4 по 11 июня 2018 года. Жюри состояло из ведущих театральных деятелей и критиков России во главе с Игорем Скляром

«Парафраз» показал на сцене спектакль «Вино из одуванчиков» режиссёра Дамира Салимзянова . Театр из Глазова взял призы в трёх номинациях:

— Лучшая мужская роль — Дамир Салимзянов за роль в спектакле «Вино из одуванчиков».

— Приз Ассоциации театральных критиков — спектаклю «Вино из одуванчиков» Глазовского драматического театра «Парафраз».