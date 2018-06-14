Участки улицы Большой Садовой и проспекта Театрального перекрыли в Ростове

Участки улицы Большой Садовой и проспекта Театрального закрыли для транспорта в Ростове-на-Дону.

Как сообщает городской департамент транспорта, с 14 июня по 15 июля прекращено движение на участке улицы Большой Садовой от переулка Крепостного до проспекта Театрального.

На это же время перекрыт участок проспекта Театрального между улицами Большой Садовой и Максима Горького.

В сообщении поясняется, что ограничения введены в связи с началом работы площадки Фестиваля болельщиков ЧМ-2018 на Театральной площади.