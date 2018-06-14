Ещё
Участки улицы Большой Садовой и проспекта Театрального перекрыли в Ростове
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет

Участки улицы Большой Садовой и проспекта Театрального перекрыли в Ростове 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Участки улицы Большой Садовой и проспекта Театрального закрыли для транспорта в Ростове-на-Дону.
Как сообщает городской департамент транспорта, с 14 июня по 15 июля прекращено движение на участке улицы Большой Садовой от переулка Крепостного до проспекта Театрального.
На это же время перекрыт участок проспекта Театрального между улицами Большой Садовой и Максима Горького.
В сообщении поясняется, что ограничения введены в связи с началом работы площадки Фестиваля болельщиков ЧМ-2018 на Театральной площади.
АиФ Ростов: последние новости
Памятка для гостей ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону. Инфографика «Ростелеком» и «АиФ. Доброе сердце» подвели итоги программы «Хочу быть!» Искупал кровью. 9 фактов из жизни героя Собибора Александра Печерского
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов7
Известные актеры СССР, которые не пережили 90-е2
У «Игры престолов» появится приквел
Артисты, которых убили съемки2
Почему Голливуд игнорирует этого актера2
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
02:32
Райан Гослинг получил травму на съемках
Кино
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:52
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
03:48
Артисты, которых убили съемки
Кино
05:24
Почему Голливуд игнорирует этого актера
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение