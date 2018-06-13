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В библиотеке вблизи Бутырского района прозвучат стихотворения и песни о России
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В библиотеке вблизи Бутырского района прозвучат стихотворения и песни о России 

Управа Бутырского района города Москвы 57 минут назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
В библиотеке № 34 имени Вознесенского, расположенной вблизи Бутырского района, состоится концертно-поэтическое мероприятие под названием «Я люблю тебя, Россия!». Всех желающих ждут 14 июня.
— Перед посетителями выступят представители литературного объединения «Гала», а также театра эстрадной песни под руководством Эдуарда Лапина. Они исполнят песни и стихотворения о России, — сообщила заведующая учреждением Ольга Измайлова.
Начало в 16.00. Напомним, библиотека № 34 находится по адресу: ул. Башиловская, д. 3. Вход свободный. (вт)
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