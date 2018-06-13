В библиотеке вблизи Бутырского района прозвучат стихотворения и песни о России

В библиотеке № 34 имени Вознесенского, расположенной вблизи Бутырского района, состоится концертно-поэтическое мероприятие под названием «Я люблю тебя, Россия!». Всех желающих ждут 14 июня.

— Перед посетителями выступят представители литературного объединения «Гала», а также театра эстрадной песни под руководством Эдуарда Лапина. Они исполнят песни и стихотворения о России, — сообщила заведующая учреждением Ольга Измайлова.

Начало в 16.00. Напомним, библиотека № 34 находится по адресу: ул. Башиловская, д. 3. Вход свободный. (вт)