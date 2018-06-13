Тренинг по ораторскому искусству проведут в «Аптекарском огороде»

В Ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород» 26 июня пройдет бесплатный тренинг по ораторскому искусству «Читаем стихи вместе с актерами московских театров».

Специалисты по деловому общению расскажут, как побороть страх перед публичными выступлениями. Участники встречи научаться избегать речевых ошибок.

Кроме того, организаторы мероприятия проведут для гостей ролевые игры: желающие выступят на сцене и прочитают стихотворения.

Встреча организована в рамках образовательного проекта «Я сказал» цикла «Экология речи».

Начало в 18:00 по адресу: проспект Мира 26, строение 1.