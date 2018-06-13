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Тренинг по ораторскому искусству проведут в «Аптекарском огороде»
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Тренинг по ораторскому искусству проведут в «Аптекарском огороде» 

Управа района Мещанский города Москвы 45 минут назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
В Ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород» 26 июня пройдет бесплатный тренинг по ораторскому искусству «Читаем стихи вместе с актерами московских театров».
Специалисты по деловому общению расскажут, как побороть страх перед публичными выступлениями. Участники встречи научаться избегать речевых ошибок.
Кроме того, организаторы мероприятия проведут для гостей ролевые игры: желающие выступят на сцене и прочитают стихотворения.
Встреча организована в рамках образовательного проекта «Я сказал» цикла «Экология речи».
Начало в 18:00 по адресу: проспект Мира 26, строение 1.
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