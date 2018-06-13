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Истринский драматический театр отметил 110‐летие
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Истринский драматический театр отметил 110‐летие 

360tv.ru 39 минут назад
Фото: 360tv.ru
Истринский драмтеатр отметил 110 лет. Среди множества значимых гостей была актриса театра и кино Ирина Алферова, известная по роли Констанции в «Трех мушкетерах». К торжественному мероприятию было приурочено и открытие памятника Чехова. Ранее он находился возле педагогического колледжа и часто подвергался вандализму.
45 тысяч зрителей посетили театр только в прошлом году. Трудно представить сколько людей посетили этот храм искусства за 110 лет. Истринскому драматическому театру уже больше века. Несмотря на то, что его название не на слуху и в битве с «Большим» или «Малым» ему не тягаться, каждый спектакль здесь проходит при полном зале. Каждый актер — профессионал.
«Это прекрасные спектакли, которые, к сожалению, не все еще россияне видели и оценили. Здесь работают профессионалы своего дела. В своей жизни я видел множество театральных постановок. Я уверен, профессионализм сотрудников истринского театра — на мировом уровне», — отметил Андрей Дунаев, руководитель администрации Истры.
Источник фото: телеканал «360»
В прошлом году один из спектаклей истринского драмтеатра признали лучшим во всем Подмосковье. Поздравили старейшую в области сцену высокие гости. Например, знаменитая Констанция из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» — Ирина Алферова. На день рождения театра гости явились не с пустыми руками.
«В области реализуется партийный проект по поддержке театров малых городов. А истринский драмтеатр — это театр малого города. Театр, который работает для жителей. Такие театры — достойны поддержки. И у нас предусмотрены на этот год средства: на постановки и оборудование», — заявила министр культуры Московской области Оксана Косарева.
Источник фото: телеканал «360»
Администрация городского округа подготовила свой подарок — теперь на входе каждого зрителя будет встречать великий драматург. Скульптуру Чехова торжественно перенесли к зданию театра.
Подарком для зрителей стала премьера спектакля «Дон Хуан». Всего в репертуаре театра 25 спектаклей по лучшим произведениям русской и зарубежной классики. Художественный руководитель театра Алексей Губин уверяет, каждый зритель останется доволен.
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