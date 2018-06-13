Театр Островского закроет сезон потрясающим «Маскарад-шоу»

29 июня в костромском драматическом театре имени Островского состоится яркое закрытие очередного театрального сезона. Гостей ждет потрясающее представление, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Одна из главных причин, по которой стоит посетить мероприятие — театральные костюмы.

Вниманию зрителей представят более 200 театральных костюмов.

Кроме того, в театре в этот день будут звучать арии из опер, оперетт и мюзиклов.

Представление уже проходило в Кувейте во время гастролей, и местные СМИ тогда писали: «Костромские артисты взяли Кувейт без единого выстрела!».