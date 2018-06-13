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Театр Островского закроет сезон потрясающим «Маскарад-шоу»
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Театр Островского закроет сезон потрясающим «Маскарад-шоу» 

k1news.ru 27 минут назад
Фото: k1news.ru
29 июня в костромском драматическом театре имени Островского состоится яркое закрытие очередного театрального сезона. Гостей ждет потрясающее представление, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Одна из главных причин, по которой стоит посетить мероприятие — театральные костюмы.
Вниманию зрителей представят более 200 театральных костюмов.
Кроме того, в театре в этот день будут звучать арии из опер, оперетт и мюзиклов.
Представление уже проходило в Кувейте во время гастролей, и местные СМИ тогда писали: «Костромские артисты взяли Кувейт без единого выстрела!».
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