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Москва получит свою Мариинку
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Москва получит свою Мариинку 

News.ru 10 минут назад
Фото: News.ru
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев приветствует сам факт появления концертного зала в парке «Зарядье». По его словам, он сторонник сотрудничества двух столиц, так как родился в Москве, а работает в Санкт-Петербурге.
«С первых минут разговоров об этом я так или иначе был вовлечён в этот важнейший проект. Моя главная задача и обязанность — и я должен быть готов отвечать за конечный результат — создание акустически чудесного зала, который необходим Москве. Я также полностью взял на себя разработку философии этого зала», — рассказал журналистам маэстро.
По его словам, залы бывают чисто концертными или трансформирующимися в театр, как Мариинка-3, а также бывают и улучшенной структуры, даже по сравнению с ней. «Это (Мариинка-3. — Ред.) акустически один из лучших залов в мире. Это ещё и театр… Там десятки постановок. Москва получит усовершенствованную модель Мариинки-3», — заверил маэстро.
Валерий Гергиев рассказал, что вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным разрабатывает концепцию театра, который в первые же четыре месяца полюбит едва ли не каждый пятый московский ребёнок. «Если этого не произойдёт, я должен буду своё дальнейшее участие считать под большим вопросом. Я вообще не вижу смысла создавать залы для коммерсантов. Государство делает это во имя будущего. Будущее — наши дети», — подчеркнул он.
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