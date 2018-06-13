Москва получит свою Мариинку

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев приветствует сам факт появления концертного зала в парке «Зарядье». По его словам, он сторонник сотрудничества двух столиц, так как родился в Москве, а работает в Санкт-Петербурге.

«С первых минут разговоров об этом я так или иначе был вовлечён в этот важнейший проект. Моя главная задача и обязанность — и я должен быть готов отвечать за конечный результат — создание акустически чудесного зала, который необходим Москве. Я также полностью взял на себя разработку философии этого зала», — рассказал журналистам маэстро.

По его словам, залы бывают чисто концертными или трансформирующимися в театр, как Мариинка-3, а также бывают и улучшенной структуры, даже по сравнению с ней. «Это (Мариинка-3. — Ред.) акустически один из лучших залов в мире. Это ещё и театр… Там десятки постановок. Москва получит усовершенствованную модель Мариинки-3», — заверил маэстро.