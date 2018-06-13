Фото: возле оперного театра установили новую скульптуру в форме арфы

Возле оперного театра появилась новая скульптура в форме арфы — её установили в центре клумбы со стороны улицы Депутатской.

Монтаж скульптуры начали ещё на прошлой неделе, однако только сегодня композицию полностью завершили — вокруг арфы высадили цветы, а также украсили клумбу плитами в виде клавиш фортепиано. Высота скульптуры около двух метров, а рядом с клумбой установлены несколько лавочек для отдыхающих горожан.

В конце мая на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска открылся монумент воинам-пограничникам — одной из составных частей памятника стал символический пограничный столб.