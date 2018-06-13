Русские кадеты откроют в Сербии Сомборский Мультикультурный Фестиваль

В этом году русские кадеты впервые приезжают в Сомбор. Они являются почетными гостями и будут открывать Сомборский Мультикультурный Фестиваль (Festival Multikulturalnosti u Somboru). Это уникальное событие для города, никогда до этого не принимавшего молодежные группы из России.

Открытие фестиваля состоится в воскресенье 24 июня после 18 на площади Святого Тройства (Trg Svetog Trojstva).

В субботу 23 июня в 11 российские кадеты будут выступать вместе с воеводинским оркестром Kulturica в Сомборском городском театре (Somborsko narodno pozoriste) на площади Косте Трифковича (Trg Koste Trifkovica, 2). На концерте ожидаются представители посольства РФ в Сербии.