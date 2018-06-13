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Гергиев: Агрессивные выпады в США против нашей культуры были контрпродуктивны
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Гергиев: Агрессивные выпады в США против нашей культуры были контрпродуктивны 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Художественный руководитель-директор Мариинского театра рассказал о том как российское искусство сталкивается в США с хулиганскими выпадами.
Сегодня прошла пресс-конференция художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева и основателя и исполнительного директора фестиваля классической музыки Verbier Festival Мартина Энгстрёма. Мероприятие было посвящено 25-летнему юбилею Verbier Festival, который проходит в Швейцарии.
Все известно, что гастроли оркестра Мариинского театра пользуются большим успехом во всём мире. Музыканты и певцы демонстрируют достижения российской культуры. Однако иногда в залы, на концерты и даже на сцену прорываются хулиганы, которые смазывают общую картину.
В ходе пресс-конференции Валерий Гергиев рассказал журналистам о случае, который произошел на гастролях Мариинского театра в США.
«Да, нам приходилось сталкиваться с проявлениями агрессии, враждебности и даже воинственности, направленными не против меня лично (я никого не убивал и даже не бил), а против моей страны [России — прим. НСН]. Можно очень долго говорить о тех именах, которые дала Россия миру. Я считаю, что подобные проявления [агрессия — прим. НСН] просто неуместны. Например, когда молодой человек выбежал на сцену Metropolitan Opera с плакатом, где были изображены персоны и национальный флаг Украины. Он страшно напугал своим поведением Анну Нетребко. Вот такую хулиганскую выходку после премьеры «Иоланты» Чайковского не может себе позволить великий американский театр кому-либо. Если бы это произошло на сцене Мариинского театра, то я бы считал, что это ставит крест на моей работе как руководителя театра. Зачем все это, если мы допускаем подобное», — заявил дирижер.
Гергиев рассказал, что на премьеру собралась вся американская элита, около 4000 зрителей. Произошедший инцидент, по словам дирижера, вызвал «неистовый гул возмущения», однако очевидно, что выходка преследовала цель испортить выступление российским артистам.
«К слову мы не напрашивались. Нас приглашают, зовут подолгу выступать, нас уговаривают, предлагают контракты. Я считаю, что такие акции контрпродуктивны, а в результате наносят колоссальный вред театру», — резюмировал Гергиев.
Напомним, фестиваль классической музыки Verbier Festival пройдет с 19 июля по 5 августа в Швейцарии. Музыкальным руководителей оркестра фестиваля в этом году станет Валерий Гергиев.
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