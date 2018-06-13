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Стала известна дата прощания с Татьяной Малыщицкой
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Стала известна дата прощания с Татьяной Малыщицкой 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Прощание с заслуженной артисткой России Татьяной Малыщицкой пройдет в пятницу в Санкт-Петербурге, пишет РИА «Новости» со ссылкой на городской комитет по культуре.
"Прощание с Татьяной Владимировной Малыщицкой состоится 15 июня в 15.30 в центральном зале крематория (Шафировский проспект, 12)", — сообщили в комитете.
Малыщицкая вместе со своим отцом Владимиром Малыщицким была одной из первых звезд ленинградского Молодежного театра, после участвовала в основании Камерного театра Малыщицкого, где играла в постановках «Лицей, который не кончается», «Две стрелы», «Иванов», «Женитьба», «Вишневый сад» и др.
9 июня стало известно о смерти Татьяны Малыщицкой. Кроме работы в театре, снималась в фильмах и телесериалах, среди которых «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».
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