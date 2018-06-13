Стала известна дата прощания с Татьяной Малыщицкой

Прощание с заслуженной артисткой России Татьяной Малыщицкой пройдет в пятницу в Санкт-Петербурге, пишет РИА «Новости» со ссылкой на городской комитет по культуре.

"Прощание с Татьяной Владимировной Малыщицкой состоится 15 июня в 15.30 в центральном зале крематория (Шафировский проспект, 12)", — сообщили в комитете.

Малыщицкая вместе со своим отцом Владимиром Малыщицким была одной из первых звезд ленинградского Молодежного театра, после участвовала в основании Камерного театра Малыщицкого, где играла в постановках «Лицей, который не кончается», «Две стрелы», «Иванов», «Женитьба», «Вишневый сад» и др.

9 июня стало известно о смерти Татьяны Малыщицкой. Кроме работы в театре, снималась в фильмах и телесериалах, среди которых «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».