Методы исключения 

На вопрос о том, как связан Рижский русский театр имени Михаила Чехова с системой Михаила Чехова, многолетний директор театра, а теперь продюсер и член правления общества гарантов Рижского русского театра им. Михаила Чехова Эдуард Цеховал ответил: «Никак не связано. Репертуар — дело такое, оно не под название театра делается, а под зрителя. Мы не работаем по системе Михаила Чехова». Но тут же новый директор театра и актриса Дана Бйорк (Чернецова) уточнила: недавно на театр имени Михаила Чехова обратили внимание в Мадриде. Там племянника Антона Чехова и автора книги «О технике актёра» ценят. Возможны гастроли. После чего на пресс-конференции состоялся шуточный диалог рижан — куда лучше ехать с гастролями? В Мадрид? На Камчатку? На Сахалин? Но пока что они находились в Пскове: выехал на Рижский проспект, и через несколько часов ты уже в Риге. «Выжили отсюда, а теперь мы гордимся…»Рижский русский театр, благодаря федеральной программе «Большие гастроли» приезжавший в конце мая 2018 года в Великие Луки и Псков, — старейший в мире русский драматический театр за пределами России. Открылся в 1883 году. Был известен как Театр русской драмы (до 2006 года). Ещё до того, как основать в США актёрскую школу, эмигрировавший из СССР Михаил Чехов открыл актёрскую школу в независимой Латвии. Как написал журналист Александр Малнач, «в феврале 1932 года Михаила Чехова зазвали в Ригу, в августе 1934-го выжили отсюда, а теперь мы гордимся, что один из величайших актёров всех времён и народов два с половиной года жил и работал в Латвии». Гордость выражается не только в присвоении имени Чехова русскому театру в Риге. В репертуаре появился спектакль «Ключи от магии», поставленный к 100-летию Латвийского государства. Министерство культуры Латвии на написание пьесы о Михаиле Чехове выделило 10 тысяч евро. Её за месяц в Доме писателей в Вентспилсе сочинил Михаил Дурненков. На саму постановку выделили ещё 30 тысяч евро. Спектакль поставила Марина Брусникина — помощник художественного руководителя МХТ им. Антона Чехова. Так что если рижский театр и отправится в Мадрид, то с этим спектаклем. А в Пскове рижане показали «Альбом. Семь способов соблазнения» по рассказам Аркадия Аверченко и «Метод Грёнхольма» по пьесе Жорди Гальсерана. Рижский русский театр попал в программу «Больших гастролей» впервые. За несколько лет действия этой программы гастрольная жизнь в России и соседних странах бывшего СССР оживилась. В 2014 году на гастроли отправились 20 театров, а в 2018 году съездили или ещё поедут 234 театра. Оказывается, в Узбекистан русские театры не приезжали с гастролями 50 лет, а на Чукотке профессиональные театры не гастролировали никогда (впервые это произошло в прошлом году). Сцена из спектакля «Альбом. Семь способов соблазнения». Рижский русский театр. Фото: Андрей Кокшаров. Настало время приехать в Россию и Рижскому русскому театру. Одна фура с реквизитом отправилась в Москву, вторая в Смоленск, а третья в Великие Луки и Псков. Выбор репертуара во многом зависел от размера сцены. В Смоленске она большая — в отличие от Великих Лук и Пскова. Так что для показа в Псковской области выбрали спектакли, где не требуется больших декораций. По двум спектаклям трудно составить представление о нынешнем состоянии Рижского русского театра. Ясно одно: к нам они привезли так называемые «зрительские спектакли». После «Альбома» зрители обсуждали, где им было смешно, а после «Метода Грёнхольма» — на какой минуте они догадались, в чём же разгадка. Похоже, публика осталась довольна. Впрочем, некоторые зрители поспешили в антракте спектакля «Альбом» побыстрее из театра убежать. Один из них покинул театр со словами: «Такое ощущение, что это поставил Кладько!» Нет, режиссёр был другой — Георгий Цхвирава, главный режиссёр Омского государственного академического театра драмы. Но действительно, впечатление «Альбом» оставил противоречивое. Одни зрители недоумевали: «Что это было?» Другие беззаботно веселились. «Надо ловить момент»Аверченко к Риге тоже имел некоторое отношение. Россию насовсем он покинул намного раньше Михаила Чехова. В начале 20-х годов прошлого века рижским театром руководил бывший артист МХТ Михаил Муратов. Фактически он его воссоздал на свои деньги, прибыв в Ригу вместе с женой Еленой Маршевой (бывшей актрисой кабаре московского кабаре «Летучая мышь»). По сути, это была частная антреприза. Зал арендовали в здании Рижского Латышского общества. В частности, Маршева играла в Риге в комедии Аверченко «Игра со смертью». Дом писателей. Вентспилс, Латвия. Фото: Алексей Семёнов. Аркадий Аверченко ненадолго приехал в Ригу в январе 1923 года. В то время он много гастролировал, в том числе по странам Балтии — в Ковно, Ревеле, Нарве. Вышел он и на рижскую сцену. Для нынешней постановки была выбрана не одна пьеса, а несколько юмористических рассказов и одноактных пьес: «Сердечные дела Филимона Бузыкина», «Сазонов», «Искусство любить», «Власть Рока»… Правда, спектакль с тем же названием того же режиссёра был поставлен в 2009 году в Самарском театре юного зрителя. В Омске Георгий Цхвирава поставил спектакль «Чёртова дюжина. Семь способов соблазнения» по тому же Аверченко. А вот в Воронежском камерном театре Цхвирава сделал спектакль «Шесть способов соблазнения». Всего лишь шесть. Так что его не спутаешь со спектаклем тюменского Молодёжного театра «Ангажемент». Там спектакль называется «Вино любви. Семь способов соблазнения» — тоже по произведениям Аркадия Аверченко. Сцена из спектакля «Метод Грёнхольма». Рижский русский театр. Фото: Андрей КокшаровНет, не случайно тот убегавший в антракте зритель, не имевший никакого понятия о спектаклях-дубликатах, упомянул бывшего худрука псковского драмтеатра Александре Кладько: тот тоже любил ставить один спектакль в разных городах. Непонятно, зачем везти на первые после долгого перерыва гастроли в Россию типичный антрепризный спектакль, многократно поставленный в России одним и тем же российским режиссёром? Разве что потому, что был большой соблазн. В одном из рассказов и в сборнике одноактных пьес «Чёртова дюжина» у Аверченко появляется некто Бузыкин (потом эта фамилия всплывёт в пьесе Володина и в фильме Данелии «Осенний марафон»). Тот же аверчинсковский персонаж Бузыкин возникает в начале спектакля «Альбом» — интересуется искусством соблазнения женщин. Ему авторитетно объясняют, что «всех приёмов существует семь». Бузыкин оживляется и вынимает блокнот: «Вы уж позвольте мне записать… Так… Для памяти…» Мастер-соблазнитель веселится: «Ого! Вы, вижу, это на серьёзную деловую ногу ставите. Пишите, если хотите… Так вот-с: номер первый! Это номер простой: „Сударыня! Жизнь так прекрасна! Надо торопиться! Второй раз молодости уже не будет. Надо ловить момент. Мы оба молоды и прекрасны — пойдёмте ко мне на квартиру…“» Это попытка получить незнакомую женщину нахрапом. Сцена из спектакля «Альбом. Семь способов соблазнения». Рижский русский театр. Фото: Андрей Кокшаров. В театре тоже есть шесть-семь способов соблазнить публику. В том числе и этот: «Надо ловить момент». Пришёл, увидел, соблазнил. Иногда этот незамысловатый номер в театре срабатывает. Один из героев Аверченко говорит в спектакле «Альбом. Семь способов соблазнения»: «Страшная штука, — женщина; а обращаться с ней нужно, как с ручной гранатой». Но так как две трети театральной публики тоже женщины, то обращаться со зрителями тоже надо осторожно, как с ручной гранатой. «Смешная пьеса о страшном»Итак, «Альбом» — это взгляд из Риги на Россию, а «Метод Грёнхольма», поставленный по знаменитой пьесе каталонского драматурга Жорди Гальсерана, — взгляд из Риги на Западную Европу. Но так как Рига долгое время была частью России и СССР и полна русских людей, то это взгляд одних русских на других русских. И так как Рига — это Евросоюз, то «Метод Грёнхольма» — взгляд европейца на Европу. «Смешная пьеса о страшном», — как сказала переводчица «Метода Грёнхольма» Наталья Ванханен (в спектакле использован перевод Владимира Подгускова). Поставлен спектакль российским режиссёром Сергеем Голомазовым, сценография Петра Окунева. И это был более изящный способ соблазнения. Восьмой, наверное. Стильные декорации, сдержанная игра… От рижан именно этого и ждёшь. Хотя актёры в большинстве русские не только по национальности, но и по образованию. Евгений Корнев (Фернандо Порта) в 2002 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова). Тот же курс в том же году закончил Анатолий Фечин (Карлос Буэно). Ветеран театра Дмитрий Палеес (Энрике Фонт) — выпускник ГИТИСа. И только директор театра Дана Бйорк, сыгравшая Мерседес Дегас, — выпускница Латвийской академии культуры. Сцена из спектакля «Альбом. Семь способов соблазнения». Рижский русский театр. Фото: Андрей Кокшаров. Культурные связи России и Латвии налажены лучше политических. Артист Псковского театра драмы Евгений Терских до сих пор играет на сцене Рижского русского театра Эдмонда в «Короле Лире» (на сайте Рижского русского театра Терских обозначен как «артист на ангажементе»). Режиссёр Владимир Золотарь, в мае 2018 года представивший в Пскове комедию «Таланты и поклонники», поставил в Риге спектакль «Одесса, город колдовской». При желании общих точек соприкосновения можно найти ещё больше. Как сказал Эдуард Цеховал, планам сотрудничества с псковским драмтеатром не первый год. Было общение с Василием Сениным, с Александром Кладько… Но они заканчивали работу в Пскове досрочно, и успеть договориться не получалось. Ради «Метода Грёнхольма» стоило отсидеть спектакль «Альбом». У кинорежиссёра Марсело Пиньейро есть фильм с тем же названием — «Метод Грёнхольма». Это экранизация той же пьесы, в которой четыре кандидата претендуют на одно место топ-менеджера в престижной корпорации. Индивидуальное собеседование превращается в фарс, в кошмар, в игру нервов, в саморазоблачение. Сущность «метода Грёнхольма» в том, чтобы кандидаты сами определились, кто из них лишний. Как говорит один из героев: «Кто-то из нас прикидывается. Им может оказаться любой», а другой подхватывает: «Думаю, самое разумное действовать методом исключения, не пытаясь напрямую угадать, кто подсадная утка». Если действовать методом исключения, то я бы исключил «Альбом» — в пользу «Метода Грёнхольма». А заодно пожалел, что нам не показали «Ключи от магии» (приберегли для мадридской публики?). Но кандидаты сами должны определиться, кто из них лишний. ***«Почему я странствую по Европе? — писал Михаил Чехов. — Я хочу вручить актёрам ключик от театральной магии». У этих ключиков есть одна особенность: они периодически теряются.