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ГИТИС начинает прием студентов по специальности «Технология художественного оформления спектакля»
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ГИТИС начинает прием студентов по специальности «Технология художественного оформления спектакля» 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 2 часа назад
В год своего 140-летия Российский институт театрального искусства ГИТИС открывает совершенно новое направление — «Технология художественного оформления спектакля» (бакалавриат на внебюджетной основе, заочное отделение, срок обучения — 4,5 года). Институт впервые начнет подготовку художников-технологов сцены, руководителей художественно-постановочной части, художественно-производственных мастерских, руководителей структурных подразделений художественно-постановочной части и художественно-производственных мастерских театров, цирков, концертных организаций и телевидения. То есть тех специалистов, на которых лежит важнейшая миссия — организация художественно-технического воплощения замысла художника и режиссёра.
Новую кафедру возглавит знаменитый заведующий постановочной частью МХТ имени А. П. Чехова, председатель совета директоров производственного объединения имени Вучетича Александр Александрович Урсин. С 15 июня на факультете сценографии (ул. Земляной вал, дом 66/20) начнется приём документов абитуриентов. Подробности о предстоящих вступительных испытаниях можно прочитать на сайте.
Справки по телефону: +7 (495) 915-31-73 (факультет сценографии).
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