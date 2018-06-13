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Бесплатный спектакль и мастер-класс Васи Ложкина: в Ярославле пройдёт марафон современной драматургии
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Бесплатный спектакль и мастер-класс Васи Ложкина: в Ярославле пройдёт марафон современной драматургии 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В Ярославле в театре имени Волкова пройдёт трехдневный фестиваль «Играем вместе». Причём сходить на все события можно бесплатно. И вот что предлагают посмотреть.
Марафон современной драматургии откроется 15 июня с читок пьес, ставших победителями главного драматургического конкурса страны «Кульминация». Актёры театров Ярославской области начнут читать произведения с 17 часов в зрительском арт-кафе.
— Читки пьес — это очень интересно. Фактически перед зрителем предстаёт эскиз спектакля, состоящий из главного — словесной основы, — рассказал помощник по творческим вопросам Волковского театра Татьяна Цветкова. — Как показывает практика, людям такой формат интересен. Нечто подобное мы делали в конце прошлого года, и был полный зал.
Фестиваль в Волковском театре будет идти три дня  На следующий день в театре выступит художник Вася Ложкин. Мастер-классы 16 июня начнутся с полудня. Вместе с популярным художником выступят известные представители театрального искусства драматург Юлия Тупикина, актёр Павел Ващилин, ректор крупнейшего театрального вуза Европы РАТИ-ГИТИС Григорий Заславский.
— Современная драматургия сейчас набирает обороты, делая театр актуальным, острым, злободневным, — считает пресс-секретарь театра имени Волкова Юрий Соболев. — Через смех или слёзы — не имеет значения. Каждый год в России появляется множество качественных текстов. Как написать пьесу? Каково актёру погружаться в фантазию современных драматургов? Как правильно понимать и критиковать происходящее на сцене, писать об этом. Все мастер-классы объединяет одна тема — театр. Встречи с такими людьми — это как минимум увлекательно.
Лекции пройдут также на следующий день. 17 июня приедет в Ярославль и ответит на вопросы аудитории писатель Дмитрий Данилов, автор пьесы «Человек из Подольска». За эту работу он получил театральную премию «Золотая маска». Уже вечером состоится премьера одноименного спектакля.
Проведение фестиваля «Играем вместе» осуществляется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
— Мы начинали репетиции в Москве, в спектакле заняты прекрасные актёры, известные в России по своим работам в театре и кино: Андрей Кузичев, Виталий Кищенко, Агриппина Стеклова, — сказал артист театра Волкова Владимир Майзингер.
Вместе с популярными столичными актёрами на сцену выйдут наши — давно знакомые ярославской публике. Помимо Владимира Майзингера в ролях: Илья Варанкин, Сергей Карпов и Татьяна Коровина. Кстати, билеты на спектакль «Человек из Подольска» людям раздавали бесплатно. Достаточно было просто прийти в кассу и заполнить небольшую анкету. В театре говорят, все места разобрали быстро. Так что сейчас свободно попасть можно только на читки и мастер-классы.
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