Бесплатный спектакль и мастер-класс Васи Ложкина: в Ярославле пройдёт марафон современной драматургии

В Ярославле в театре имени Волкова пройдёт трехдневный фестиваль «Играем вместе». Причём сходить на все события можно бесплатно. И вот что предлагают посмотреть.

Марафон современной драматургии откроется 15 июня с читок пьес, ставших победителями главного драматургического конкурса страны «Кульминация». Актёры театров Ярославской области начнут читать произведения с 17 часов в зрительском арт-кафе.

— Читки пьес — это очень интересно. Фактически перед зрителем предстаёт эскиз спектакля, состоящий из главного — словесной основы, — рассказал помощник по творческим вопросам Волковского театра Татьяна Цветкова . — Как показывает практика, людям такой формат интересен. Нечто подобное мы делали в конце прошлого года, и был полный зал.

— Современная драматургия сейчас набирает обороты, делая театр актуальным, острым, злободневным, — считает пресс-секретарь театра имени Волкова Юрий Соболев . — Через смех или слёзы — не имеет значения. Каждый год в России появляется множество качественных текстов. Как написать пьесу? Каково актёру погружаться в фантазию современных драматургов? Как правильно понимать и критиковать происходящее на сцене, писать об этом. Все мастер-классы объединяет одна тема — театр. Встречи с такими людьми — это как минимум увлекательно.

Лекции пройдут также на следующий день. 17 июня приедет в Ярославль и ответит на вопросы аудитории писатель Дмитрий Данилов , автор пьесы «Человек из Подольска». За эту работу он получил театральную премию «Золотая маска». Уже вечером состоится премьера одноименного спектакля.

Проведение фестиваля «Играем вместе» осуществляется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.