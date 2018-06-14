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В Перми открылся Дягилевский фестиваль
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В Перми открылся Дягилевский фестиваль 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми начинается Дягилевский фестиваль, уже несколько лет успешно конкурирующий с крупнейшими мировыми фестивалями.
На нынешнем Дягилев-фесте пермяков и гостей, приезжающих к нам не только из других городов страны, но и из Европы, ожидают две мировые премьеры и шесть российских. Спектакли и перформансы, концерты и визуальное искусство. Только в основной программе фестиваля — 24 события, плюс более 80 — в программе Фестивального клуба, работающего в театральном сквере.
А начинается фестиваль с премьеры драматической оратории Артюра Онеггера «Жанна на костре» в постановке одного из самых востребованных в мире режиссёров Ромео Кастеллуччи. В роли Жанны д’Арк — звезда французского кино Одри Бонне, в роли брата Доминика — ещё одна французская звезда Дени Лаван. На пресс-конференции, состоявшейся 14 июня, худрук Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис назвал этот спектакль чудом, ломающим все стандарты и расширяющим возможности театра и наше сознание.
«Но фестиваль — это не только спектакли и концерты, — добавил он. — Главное то, что происходит до и после этого. Почему, например, у одной бабушки пироги получаются вкусные, а у другой — нет? Потому что первая любит то, что она делает, целует тесто. Так и мы через пот, слёзы, какую-то турбулентность отношений стараемся создать пространство, в котором люди обнаружили бы другие возможности существования. Чтобы благодаря искусству они глубже познали себя и продвинулись на пути к совершенству».
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