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Ефим Шифрин посетил Екатеринбург: он сделал фото Исети и побывал в Ельцин-центре
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Ефим Шифрин посетил Екатеринбург: он сделал фото Исети и побывал в Ельцин-центре 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Российский юморист и создатель собственного театра Ефим Шифрин побывал в Екатеринбурге и посетил Ельцин-центр.
В День России он стал гостем Киноклуба Ельцин-центра, где представил программу «Без труб и барабанов».
Артист посетил и музей первого президента, экскурсию для него провела директор музея Дина Сорокина.
Ефим Шифрин при этом сделал фото пасмурного утра на Исети — из окна Ельцин центра, и выложил фото в Facebook.
Многие деятели культуры, политики и общественники, посещая Екатеринбург, считают своим долгом оценить Ельцин-центр. В 2017 году здесь, например, побывал режиссер Андрей Звягинцев, блогер Илья Варламов раскритиковал музей за то, что охрана не дала ему снимать, ну а режиссер Никита Михалков так невзлюбил Ельцин-центр, что «мирить» их пришлось самому Владимиру Путину.
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