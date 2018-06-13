Ефим Шифрин посетил Екатеринбург: он сделал фото Исети и побывал в Ельцин-центре 

Российский юморист и создатель собственного театра Ефим Шифрин побывал в Екатеринбурге и посетил Ельцин-центр.
В День России он стал гостем Киноклуба Ельцин-центра, где представил программу «Без труб и барабанов».
Артист посетил и музей первого президента, экскурсию для него провела директор музея Дина Сорокина.
Ефим Шифрин при этом сделал фото пасмурного утра на Исети — из окна Ельцин центра, и выложил фото в Facebook.
Многие деятели культуры, политики и общественники, посещая Екатеринбург, считают своим долгом оценить Ельцин-центр. В 2017 году здесь, например, побывал режиссер Андрей Звягинцев, блогер Илья Варламов раскритиковал музей за то, что охрана не дала ему снимать, ну а режиссер Никита Михалков так невзлюбил Ельцин-центр, что «мирить» их пришлось самому Владимиру Путину.