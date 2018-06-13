Ефим Шифрин посетил Екатеринбург: он сделал фото Исети и побывал в Ельцин-центре

Российский юморист и создатель собственного театра Ефим Шифрин побывал в Екатеринбурге и посетил Ельцин-центр

В День России он стал гостем Киноклуба Ельцин-центра, где представил программу «Без труб и барабанов».

Артист посетил и музей первого президента, экскурсию для него провела директор музея Дина Сорокина

Ефим Шифрин при этом сделал фото пасмурного утра на Исети — из окна Ельцин центра, и выложил фото в Facebook.