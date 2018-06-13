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На сцене театра им. Г. Камала представят перформанс «Метаморфозы»
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На сцене театра им. Г. Камала представят перформанс «Метаморфозы» 

Казанский репортер 35 минут назад
Фото: Казанский репортер
В малом зале театра им. Г. Камала состоится перформанс физический театр «Метаморфозы». Постановку курирует Нарендра Патил, которого называют прямым последователем и учеником Дэвида Замбрано. Последний известен как основатель техник современного танца Flying Low и Passing Through. Начало перфоманса — 19:00, 20 мая. Нарендра Патил — танцовщик, хореограф, опытный педагог родом из Индии, работающий в области современного танца. Его техника интересна тем, что принципы flying low сочетаются с традиционным индийским танцем, каларипайятту, капоэйра. «Мы не можем сказать, что в жизни всё постоянно. Всё, что мы можем сказать: мы находимся в постоянном состоянии трансформации», — уверен танцовщик. В перформансе принимают участие танцовщики из Казани: Нурбек БатуллаАнастасия ФаттаховаАнна КоробоваМарсель и Мария НуриевыАйрат и Лиля БагаутдиновыИнна и Марина Белашовы
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