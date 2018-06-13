Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в здании Театра.doc в центре Москвы

Столичные полицейские проверяют информацию после анонимного телефонного звонка о заложенном взрывном устройстве в здании Театра.doc в центре столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Неизвестный совершил звонок в полицию и сообщил об угрозе взрыва в театре, расположенном по адресу: Малый Казенный пер., д. 12, стр. 2. Полицейские проверяют поступившую информацию, к зданию следуют кинологи», — сказал собеседник агентства.

По информации из открытых источников, по данному адресу располагается московский театр документальной пьесы Театр.doc.