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Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в здании Театра.doc в центре Москвы
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Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в здании Театра.doc в центре Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Столичные полицейские проверяют информацию после анонимного телефонного звонка о заложенном взрывном устройстве в здании Театра.doc в центре столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Неизвестный совершил звонок в полицию и сообщил об угрозе взрыва в театре, расположенном по адресу: Малый Казенный пер., д. 12, стр. 2. Полицейские проверяют поступившую информацию, к зданию следуют кинологи», — сказал собеседник агентства.
По информации из открытых источников, по данному адресу располагается московский театр документальной пьесы Театр.doc.
Агентство «Москва»: последние новости
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