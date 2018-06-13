Угроза взрыва в здании столичного Театра.doc не подтвердилась 

Телефонное сообщение от неизвестного о заложенном взрывном устройстве в здании Театра.doc в центре столицы не подтвердилось. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«В здании, расположенном по адресу: Малый Казенный пер., д. 12, стр. 2, закончена проверка после анонимного звонка об угрозе взрыва. Информация не подтвердилась, эвакуации театра не было», — пояснил собеседник агентства.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что в полицию поступил звонок об угрозе взрыва по указанному адресу. Согласно открытым источникам, в этом здании находится московский театр документальной пьесы Театр.doc.