Угроза взрыва в здании столичного Театра.doc не подтвердилась

Телефонное сообщение от неизвестного о заложенном взрывном устройстве в здании Театра.doc в центре столицы не подтвердилось. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В здании, расположенном по адресу: Малый Казенный пер., д. 12, стр. 2, закончена проверка после анонимного звонка об угрозе взрыва. Информация не подтвердилась, эвакуации театра не было», — пояснил собеседник агентства.