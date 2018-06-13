Маковецкий похмелялся коньяком и валидолом

Его персонажи также скромны, как и он сам, и их время пришло не скоро. Не в 1976, когда он провалился-таки в Школу-Студию и поступил в Щукинское училище. Раздвоенные, мятущиеся, с чертовщиной и достоевщиной — герои Маковецкого придутся ко двору в 90-е, когда он сыграет в прославивших его «Патриотической комедии» и «Макарове». А до этого — долгие годы ожидания: после училища его взяли в театр имени Вахтангова, но что он там играл?

Сперва были эпизодические роли, затем долгий, на семь лет, перерыв. Новых ролей Маковецкий ждал годами, и однажды, требуя их у главного режиссера, на общем собрании так толкнул директора, что тот упал. Директор повредил (а по версии Маковецкого — сделал вид, что повредил) палец, и артиста разжаловали в дворники. Для воспитанного, склонного к рефлексии Сергея подобное нехарактерно. Ему было очень несладко.

В общежитии Маковецкий жил 15 лет. Он вспоминает, как его с женой не пускали в Дом кино, и та плакала. Такова судьба не добившегося успеха, прозябающего на маленьких ролях актера. Очень жестокая профессия. Тех, кто идёт в неё за деньгами и славой, она, как правило, разочаровывает. Но Маковецкий дождался времени, когда в Доме кино его встречали бы с распростертыми объятиями. Другое дело, что туда он не ходит.

Global Look Press/Ekaterina Tsvetkova

Спектакль «Мнимый больной»

Его актерский типаж и энергетика, то, что он может сказать миру, идеально пришлись на 90-е. В это время всё рушилось, что бы ни играл Маковецкий, в его героях жила нота той эпохи: слабый, но не собирающийся сдаваться человек выживал в невыносимых для него обстоятельствах.

Справедливости ради, ему прекрасно удаются и вкрадчивые, доброжелательные мерзавцы… За успехом в кино пришел успех театральный. В 1994 году Маковецкий признан лучшим драматическим артистом Европы, при этом наиболее значительные театральные роли были впереди. В этом тоже специфика актерской судьбы: тот, кто казался неудачником, может стать Народным артистом, получить Госпремию, две Ники, «Золотого овна» и «Золотого орла».

Всю жизнь Маковецкий женат на одной женщине, с которой познакомился волшебным образом. Он проходил мимо неё в коридоре Одесской киностудии, и незнакомка спросила:

— Молодой человек, вы на мне женитесь?

На майские праздники, было его ответом.

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Сергей Маковецкий

После он нашёл кабинет невесты, которая оказалась несколько старше, и на свой первый актерский гонорар пригласил её в ресторан. Они поженились на майские, вместе вырастили её сына от первого брака, а потом холили и лелеяли домашнего любимца — кота.

Пристрастие к алкоголю — традиционная актерская проблема. Причём, проблемой она считалась не всегда: великий трагик Орленев, например, пил, чтобы раскрепостить душу и поражал зрителей темпераментом. Пил и Маковецкий. У него был свой рецепт от похмелья: сто грамм коньяка, таблетка валидола под язык и нафтизин в глаза.

Пить Маковецкий бросил под влиянием жены, которую считает наставницей. Он прожил нелегкие и счастливые 60 лет. В его актерской судьбе есть сюжетное совершенство: непризнание и бедность сменяет успех, талант оказывается вознагражден.