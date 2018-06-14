Перед стартом ЧМ-2018 на фасаде Большого театра устроили световое шоу

Фасад Большого театра Москвы стал частью светового шоу, приуроченного к старту ЧМ-2018 в России.

Ночью с 13 на 14 июня футбольным болельщикам устроили сюрприз: Москва засияла цветами футбола. Грандиозное световое шоу показали на фасаде Большого театра.

Для поклонников футбола и просто неравнодушных подготовили целую серию уникальных проекций о великой игре. Главными героями инсталляций стали звезды российской сборной.

Символикой турнира этой ночью зажглись и телебашни — во всех 11-ти городах проведения чемпионата мира по футболу. Старт дали в Останкино, следом включились огни в Самаре и Сочи, Казани и Ростове-на-Дону, а также других городах.

В четверг российская сборная примет Саудовскую Аравию в первом матче турнира. Встреча пройдет на стадионе «Лужники».