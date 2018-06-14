Ещё
Перед стартом ЧМ-2018 на фасаде Большого театра устроили световое шоу
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет

Перед стартом ЧМ-2018 на фасаде Большого театра устроили световое шоу 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Фасад Большого театра Москвы стал частью светового шоу, приуроченного к старту ЧМ-2018 в России.
Ночью с 13 на 14 июня футбольным болельщикам устроили сюрприз: Москва засияла цветами футбола. Грандиозное световое шоу показали на фасаде Большого театра.
Для поклонников футбола и просто неравнодушных подготовили целую серию уникальных проекций о великой игре. Главными героями инсталляций стали звезды российской сборной.
Символикой турнира этой ночью зажглись и телебашни — во всех 11-ти городах проведения чемпионата мира по футболу. Старт дали в Останкино, следом включились огни в Самаре и Сочи, Казани и Ростове-на-Дону, а также других городах.
В четверг российская сборная примет Саудовскую Аравию в первом матче турнира. Встреча пройдет на стадионе «Лужники».
ТК «Звезда»: последние новости
13 июня в Театре Российской Армии состоится спектакль «Филумена Мартурано» Удивительный профессионал и друг – Ярмольник об ушедшем из жизни Бранде Жерар Депардье и Пьер Ришар планируют снять фильм о Мордовии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов7
Известные актеры СССР, которые не пережили 90-е2
У «Игры престолов» появится приквел
Артисты, которых убили съемки2
Почему Голливуд игнорирует этого актера2
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
02:32
Райан Гослинг получил травму на съемках
Кино
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:52
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
03:48
Артисты, которых убили съемки
Кино
05:24
Почему Голливуд игнорирует этого актера
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение