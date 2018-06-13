Видеоинсталляция к ЧМ-2018 на фасаде Большого театра

Фасад Большого театра Москвы стал частью светового шоу, приуроченного к старту чемпионата мира по футболу в России. Зрителям покажут видеоинсталляцию, главными героями которой будут звёзды национальной сборной. RT ведёт прямую трансляцию.