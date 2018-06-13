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Видеоинсталляция к ЧМ-2018 на фасаде Большого театра
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Видеоинсталляция к ЧМ-2018 на фасаде Большого театра 

RT на русском 1 час назад
Фасад Большого театра Москвы стал частью светового шоу, приуроченного к старту чемпионата мира по футболу в России. Зрителям покажут видеоинсталляцию, главными героями которой будут звёзды национальной сборной. RT ведёт прямую трансляцию.
RT на русском: последние новости
Директор театра имени Маяковского выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Охлупина Роберт Де Ниро нецензурно обругал Трампа СМИ рассказали о культурной программе ЧМ-2018 в Волгограде
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