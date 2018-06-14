«Вы должны удивлять сами себя»

С 26 мая по 26 июня в седьмой раз проходит Международный фестиваль визуального искусства Typomania — культурно-образовательный проект, посвященный шрифту, типографике, каллиграфии, моушен-дизайну и интерактивному дизайну. На его московскую часть привезли швейцарского дизайнера плакатов Эриха Брехбюля, сооснователя и президента Люцернского фестиваля плакатов Weltformat. Брехбюль известен своими лапидарными плакатами к спектаклям, выставкам и другим культурным событиям, он рисует постеры для городов и обложки для книг, особым образом соединяя цифровую графику с материальной фактурой. Культура плаката в России — еще недавно очень громкая — сейчас почти незаметна и существует в локальных зонах ценителей. «Лента.ру» расспросила дизайнера о том, что происходит сейчас с этим типом искусства.

«Лента.ру»: Чем создание театрального плаката отличается от остальных видов постеров?

Эрих Брехбюль: Для меня ключевым отличием становится объем входящего контента и информации, который связан с театральной работой, со спектаклем. В спектакле есть базовая идея, история, нарратив, сценография, режиссерское решение. И каждый раз самая главная задача для меня — найти правильную идею, какое-то концентрированное выражение всего, что я изучил. Именно поэтому на театральные постеры мне обычно требуется больше времени, чем на другие.

Примерно сколько?

Всегда по-разному, трудно посчитать. Какие-то плакаты я разрабатываю за несколько часов; на плакаты с более сложной идеей может потребоваться до двух недель.

Чего обычно хотят от вас режиссеры и театры?

Чтобы я нашел какую-то базовую сущность пьесы или спектакля, основываясь на которой можно выстраивать коммуникацию с аудиторией. Естественно, все говорят, что коммуникация должна проходить напрямую — и таким образом, который никто еще не применял.

И как вы находите эту самую сущность проекта? Ходите на репетиции, читаете текст?

Мой основной источник информации — разговоры с режиссером. Основываясь на этом, я начинаю более широкое исследование тех тем, которые должны быть затронуты в коммуникации.

Каким образом современные театры должны визуально заявлять о себе в уличной рекламе?

Мне кажется, что прежде всего эта коммуникация должна быть ультрасовременной. Даже шекспировская пьеса может быть визуализирована и предложена аудитории в самом новом — и даже поразительном ключе. Вообще, к слову, существует довольно много хороших постеров на Шекспира. Хотя истории всегда одни и те же, тем не менее попадаются примеры совсем удивительные. Каждый раз это ведет к новой зрительской интерпретации.

Отличаются ли театральные плакаты или плакаты вообще у разных национальных школ?

Не думаю, что мы можем говорить о каких-то определенных национальных школах постер-дизайна, сегодня это больше не работает. Разумеется, была польская национальная школа дизайна — они рисовали потрясающие постеры, которые были крайне важны для своего времени, но теперь мы вдохновляемся работами дизайнеров со всего мира. Сейчас это представлено в форме нескольких разных глобальных потоков, которые текут бок о бок.

Влияет ли на развитие плаката текущее состояние общества — экономическое, культурное, политическое?

Да, естественно. Я думаю, что в каждом постере вы можете как бы почувствовать время, в которое он был сделан, ухватить дыхание времени. Даже если дизайнер вообще не ставил себе такой задачи.

Как вообще современность отражается в постерах?

С одной стороны, конечно, новые инструменты обусловливают новую визуальность. С другой — культурная ситуация каждого периода времени является частью результата, это может не осознаваться самим художником.

А что происходит с культурой постеров в России?

Я вижу много хороших молодых дизайнеров, которые могли бы сформировать будущее российского постера. К сожалению, культурные институции их почти не поддерживают — я, по крайней мере, такой поддержки не вижу. Это, конечно, объясняет нишевое положение постера.

Не могли бы вы назвать этих российских дизайнеров?

Например Наташа Агапова и Анатолий Геращенко. Я слежу за их работой в соцсетях и медиа.

Как плакаты и афиши помогают коммуникации в обществе? Может ли плакат быть носителем ценностей?

Когда речь идет о политическом постере, он определенно является прямым носителем ценностей — это очевидно. В Швейцарии очень много политических постеров для народных голосований. К сожалению, они почти все довольно плохо нарисованы, это все пример плохого дизайна. Как следствие — они не очень помогают решению проблем, на которые нацелены. Я уверен, что молодые графические дизайнеры должны это помнить и помогать менять мир, в том числе политически — при помощи своих небольших, но ценных умений.

Лапидарность плаката в известные времена использовалась для эффективной пропаганды. Как современный плакат сопротивляется упрощению и манипуляции — если сопротивляется?

Можно найти кучу доказательства в истории, что это более чем возможно — манипулировать массами людей при помощи мощных картинок и образов. И мне кажется, современные графические дизайнеры не очень имеют это в виду, поэтому действительно хороший дизайн реализуется только на очень локальных участках. Может быть, нам уже не следует говорить о постере как о медиуме в классической терминологии, поскольку мы уже не очень часто встречаем его на улицах. Однако же постеры находят новую жизнь в онлайн-среде. Лучше опубликовать постер в сети, чем повесить его в офлайне, чтобы мимо него ходили, не глядя.

У плаката всегда есть прагматическая цель, или он может быть чистым искусством?

В моем понимании постер всегда должен служить какой-то цели. Он что-то пытается сообщить, это процесс установки коммуникации. Но в зависимости от целевой аудитории он может быть загадочным и зашифрованным или, наоборот, считываемым с первого взгляда.

В одном интервью два года назад вы говорили, что планируете больше внимания уделять политическим работам. Можете рассказать немного об этой части своей деятельности?

Да, действительно, с того времени я сделал несколько политических постеров. Например, постер для местного голосования в Цюрихе против слишком большого числа событий на их главной площади.

Плакат как жанр существует только на печатных медиумах или культура цифровых плакатов в формате рекламных баннеров тоже развивается? Дизайн онлайн-плаката чем-то отличается от уличной рекламы? Как вы относитесь к анимированным плакатам и афишам?

Я думаю, что это все одно и то же. Разрабатываете вы постер для печатной кампании или же для онлайна, правило одно для всех: сообщение должно работать. Анимация — это отличный новый инструмент, который может помогать осуществлять коммуникацию более четко. Поэтому я, конечно, внимательно слежу за всем этим и жду, когда появятся новые удивительные работы в этом жанре.

В современном плакате текст больше работает как сообщение или как визуальный, оформительский элемент?

Совершенно определенно он по-прежнему должен работать как сообщение. Но, естественно, он может быть использован и для подчеркивания сообщения под определенным углом, для сложного акцентирования. Декоративные элементы, как правило, вовсе не нужны. В моей личной дизайнерской практике я всегда пытаюсь найти одну-единственную ключевую идею — и каждый из элементов постера должен работать на поддержание этой идеи.

Что самое главное в работе над постером?

Я бы сказал, что вы должны регулярно удивлять сами себя. В таком случае вы сможете гарантировать, что и зритель будет удивлен. И, конечно, удивляющий постер — это наиболее эффективный постер.

А можете привести примеры того, что вас в последнее время удивляло в постер-дизайне?

Под удивлением я подразумеваю личное удивление от собственных открытий и решений. В своей работе я ставлю задачу выработать такое решение, которое мне кажется невообразимым. Только конкретные условия темы и события, а также содержание постера могут привести к такому решению.