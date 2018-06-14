Игорь Золотовицкий: «Нашей театральной традиции завидует весь мир»

Ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист России, директор Центрального Дома актера Игорь Золотовицкий провел мастер-класс с молодыми актерами — слушателям Международной Летней Школы СТД под руководством Александра Калягина . Вместе с ними училась театральному мастерству и корреспондент «ВМ».

Режиссер начал мастер-класс с рассказа о том, как много в его жизни значил художественный руководитель мастерской, которую он окончили вместе, Виктор Монюков

— Виктор Карлович был консерватором в театре, не отступающим от идей Станиславского и Немировича-Данченко, — сказал Золотовицкий. — Кстати, мало кто знает, что в истории Московского Художественного театра был момент, когда его руководителем мог стать не Олег Николаевич Ефремов , а Виктор Карлович Монюков. Они были людьми разных взглядов, и между ними было некое профессиональное соперничество. Но сейчас, имея за плечами 25 лет педагогической деятельности, понимаю, что мой учитель был прав, и сам стараюсь учить по его методике. Стараюсь обучить своих студентов так, чтобы они могли работать с разными режиссерами, во всех жанрах, а для этого, прежде всего, необходимо досконально знать систему Станиславского, традиции, школу.

— Актерская профессия — профессия интонаций. Одним из моих учителем был Евгений Александрович Евстигнеев — и он был «мастер интонаций». Евстигнеев передал нам многие секреты мастерства. У Вячеслава Невинного, с которым я имел счастье играть на сцене Московского Художественного театра, была своя интонация. Еще у актера всегда должна быть «природа конфликта». У великих актеров, как у Евстигнеева, Невинного, Мягкова, «природа конфликта» — в крови, — объяснил Золотовицкий.

Игорь Яковлевич на своем личном примере пожелал молодым артистам, приехавшим учиться в Школу СТД у лучших мастеров театра, «создавать свою компанию и держаться вместе»:

— Театр — командное дело. Если бы я и мои однокурсники после окончания Школы-студии МХАТ, когда нас взяли в театр, не обещая ничего, — в отличие от выпускников Олега Ефремова, которым сразу давали роли, потому что он возглавлял МХАТ, — то сегодня многие из нас оказались бы в вытрезвителе. Спасло нас то, что мы стали вместе что-то придумывать. В результате появился театр «Человек», спектакль по пьесе Людмилы Петрушевской «Чинзано», с которым мы объездили весь мир, и много другое, — говорит Игорь Яковлевич.

Со свойственным ему юмором Золотовицкий рассказывал забавные истории из международной гастрольной деятельности, и на основании своего опыта делал выводы:

— Наш театр — лучший в мире, и нам всем завидуют. Нигде в мире — только в России государство занимается поиском и обучением талантливых людей. Не верят, что в Школе-студии МХАТ бесплатное обучение актеров, сценографов. Удивляются. И здесь, в Международной Летней Школе СТД, — бесплатное обучение и проживание. Министерство культуры России финансирует этот замечательный проект повышения квалификации, мастерства актеров из российской провинции и других стран мира. Да, мы делимся своими знаниям со всем миром! — заявил Золотовицкий.

Игорь Яковлевич предельно честно ответил на вопрос, который слушатели Летней Международной школы задают всем мастерам: «За что вам бывает стыдно?»:

— Стыдно за то, что я боюсь за свою семью, за своих учеников, за Школу-студию. Иногда боюсь говорить правду представителям власти, и за это особенно стыдно.

Еще он рассказал молодым артистам интересные истории из жизни легендарных мастеров Московского Художественного театра — Киры Головко Софьи Пилявской , Александра Калягина. Между прочим, по мнению Золотовицкого, «сегодня нет принципиального различия между мхатовской и вахтанговской школами»:

— Сегодня есть хорошие и плохие спектакли, и все. Зрителю неважно — по Станиславскому, или Вахтангову работает артист. Если у Вахтангова актер должен постоянно повторять идеальный вариант роли, то у Станиславского не повторять, а каждый раз заново создавать необходимую эмоцию. Но зрителю важен результат, и только, — поделился своим мнением с слушателями Золотовицкий.