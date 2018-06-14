Московский театр оперетты впервые поставил оперетту Штрауса «Цыганский барон»

Собеседница агентства отметила, что популярность произведения невероятна. «Наверное, нет человека, который хоть раз в жизни не напевал слова прекрасной арии: „Я — цыганский барон“, — сказала она. „Шедевр признанного „короля вальсов“ перенесет зрителей в мир волшебных мелодий, где царит настоящая любовь, преодолевающая все условности, препятствия и предрассудки“, — заверила представительница пресс-службы.

По ее словам, в спектакле „много веселого, яркого, неожиданного“. „Театр не стал переносить время действия оперетты в другую эпоху, но специально для этой постановки на основе оригинальной пьесы было написано новое либретто, автором которого стал Валерий Стольников“, — проинформировала собеседница ТАСС.