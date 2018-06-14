Московский театр оперетты впервые поставил оперетту Штрауса «Цыганский барон» 

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр оперетты впервые в своей истории представляет знаменитую оперетту Иоганна Штрауса «Цыганский барон». Премьерные показы спектакля состоятся в четверг и пятницу, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
Собеседница агентства отметила, что популярность произведения невероятна. «Наверное, нет человека, который хоть раз в жизни не напевал слова прекрасной арии: „Я — цыганский барон“, — сказала она. „Шедевр признанного „короля вальсов“ перенесет зрителей в мир волшебных мелодий, где царит настоящая любовь, преодолевающая все условности, препятствия и предрассудки“, — заверила представительница пресс-службы.
По ее словам, в спектакле „много веселого, яркого, неожиданного“. „Театр не стал переносить время действия оперетты в другую эпоху, но специально для этой постановки на основе оригинальной пьесы было написано новое либретто, автором которого стал Валерий Стольников“, — проинформировала собеседница ТАСС.
Она сообщила, что постановку осуществила режиссер Алина Чевик. Сценографическое оформление выполнил известный театральный художник Вячеслав Окунев. В образах героев знаменитой оперетты зритель увидит ведущих солистов театра, народных артистов России Светлану Варгузову, Елену Ионову, Юрия Веденеева, Александра Маркелова и молодое поколение артистов: Ольгу Белохвостову, Ольгу Козлову, Александра Бабика, Максима Катырева, Павла Иванова.
Музыкальным руководителем и дирижером спектакля стал Константин Хватынец. „Нам было очень интересно работать с этим музыкальным произведением“, — процитировали слова маэстро в пресс-службе „Московской оперетты“, напомнив, что премьера „Цыганского барона“ Иоганна Штрауса, состоявшаяся в Вене 24 октября 1885 года, стала триумфом великого композитора, которому на тот момент было уже больше 60 лет. А Иоганнес Брамс, восхищенный этой премьерой, написал: „После „Волшебной флейты“ Моцарта ни один немецкий музыкант не достиг в области комической оперы тех высот, до которых поднялся Штраус“.