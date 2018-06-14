Ещё
Евгений Миронов: в РФ нужно законодательно прекратить приравнивать культуру к сфере услуг
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Евгений Миронов: в РФ нужно законодательно прекратить приравнивать культуру к сфере услуг 

ТАСС 59 минут назад
Фото: ТАСС
НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Российский закон «О культуре» требует доработки, в нем необходимо прописать положение, которое позволит перестать приравнивать культуру к сфере услуг. Такое мнение ТАСС высказал художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов. Он с труппой представит в Нью-Йорке постановку спектакля «Иванов» по пьесе Антона Чехова.
Худрук театра, отвечая на вопрос о своем отношении к упомянутому выше закону, сказал, что «находится в теме», так как входит в Совет при президенте РФ по культуре и искусству. «Сейчас еще идут обсуждения, чтобы вынести все на суд президента. Но самое главное, насколько я понимаю, это, чтобы культуру вывели из [категории] сферы услуг. Это означает, что мы [деятели искусств] не прачечная и не булочная, мы создаем некий продукт, отношение к которому должно быть иное, это не материальные ценности, но это тот культурный фонд, который остается потом надолго, если это настоящее произведение искусства», — полагает Миронов.
Он считает, что в действующем законодательстве есть «множество технических вещей, которые должны быть отменены, заменены или переделаны». В качестве примера народный артист РФ привел Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013. «Это конкурсная основа, при которой в конкурсе могут победить непрофессиональные люди, мы ничего с этим не сможем сделать», — сказал Миронов. По его мнению, такое положение чревато тем, что реквизит для кино будет изготавливать не мастер, выставляющий за качественную работу не завышенную и не заниженную цену, а проходимец.
Худрук убежден в необходимости перестать приравнивать культуру к промышленному производству или сфере услуг. «Безусловно нужно рассчитывать и иметь понимание того, как должна финансироваться культура, как мы должны отчитываться, все эти вопросы остаются в рамках закона. Но отношение должно быть другим», — заключил Миронов.
В начале этого месяца советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой сообщил ТАСС, что рабочая группа по закону «О культуре» должна встретиться в течение июня для утверждения концептуального подхода к документу. Толстой уточнил, что разработку данного закона надеются завершить в этом году.
По итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, которое состоялось 21 декабря 2017 года, Владимир Путин в феврале 2018 года поручил подготовить концепцию проекта федерального закона «О культуре». Его разработка должна завершиться к 1 июля 2018 года.
ТАСС: последние новости
Фестивали болельщиков открываются в городах ЧМ-2018 Московский Губернский театр во главе с Безруковым выехал на "Большие гастроли" Театр наций представит в США спектакль "Иванов"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Самохиной: у мамы в жизни было две любви3
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов7
Известные актеры СССР, которые не пережили 90-е2
Артисты, которых убили съемки1
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать1
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
02:32
Райан Гослинг получил травму на съемках
Кино
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:52
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
03:48
Артисты, которых убили съемки
Кино
05:24
Почему Голливуд игнорирует этого актера
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение