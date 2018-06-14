Евгений Миронов: в РФ нужно законодательно прекратить приравнивать культуру к сфере услуг

Худрук театра, отвечая на вопрос о своем отношении к упомянутому выше закону, сказал, что «находится в теме», так как входит в Совет при президенте РФ по культуре и искусству. «Сейчас еще идут обсуждения, чтобы вынести все на суд президента. Но самое главное, насколько я понимаю, это, чтобы культуру вывели из [категории] сферы услуг. Это означает, что мы [деятели искусств] не прачечная и не булочная, мы создаем некий продукт, отношение к которому должно быть иное, это не материальные ценности, но это тот культурный фонд, который остается потом надолго, если это настоящее произведение искусства», — полагает Миронов.

Он считает, что в действующем законодательстве есть «множество технических вещей, которые должны быть отменены, заменены или переделаны». В качестве примера народный артист РФ привел Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013. «Это конкурсная основа, при которой в конкурсе могут победить непрофессиональные люди, мы ничего с этим не сможем сделать», — сказал Миронов. По его мнению, такое положение чревато тем, что реквизит для кино будет изготавливать не мастер, выставляющий за качественную работу не завышенную и не заниженную цену, а проходимец.

Худрук убежден в необходимости перестать приравнивать культуру к промышленному производству или сфере услуг. «Безусловно нужно рассчитывать и иметь понимание того, как должна финансироваться культура, как мы должны отчитываться, все эти вопросы остаются в рамках закона. Но отношение должно быть другим», — заключил Миронов.

В начале этого месяца советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой сообщил ТАСС, что рабочая группа по закону «О культуре» должна встретиться в течение июня для утверждения концептуального подхода к документу. Толстой уточнил, что разработку данного закона надеются завершить в этом году.