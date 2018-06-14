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В алтайском театре музкомедии вновь проведут ремонт
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В алтайском театре музкомедии вновь проведут ремонт 

АиФ — Алтай 41 минуту назад
Фото: АиФ - Алтай
Театр музыкальной комедии в Барнауле вновь ожидает ремонт, которые проведут во время каникул.
Как сообщают в театре, летом будет проведен комплекс работ. Так, планируется отремонтировать гримерные комнаты, а также стену в художественно-декорационном цехе, которая находится в аварийном состоянии. Данные работы будут проводится за счет средств краевого бюджета. В рамках программы энергосбережения планируется заменить все светильники на светодиодные приборы, а также поменять окна и двери в помещениях. Будет решен вопросс ремонтом систем отопления и пожаротушения.
Напомним, летом прошлого года при поддержке экс-губернатора региона Александра Карлина театру выделили около 10 млн рублей на обновление интерьера, замену кресел в зрительном зале и ремонт сцены.
Кстати:
В новом сезоне театр сменит название на Алтайский государственный музыкальный театр.
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