В алтайском театре музкомедии вновь проведут ремонт

Театр музыкальной комедии в Барнауле вновь ожидает ремонт, которые проведут во время каникул.

Как сообщают в театре, летом будет проведен комплекс работ. Так, планируется отремонтировать гримерные комнаты, а также стену в художественно-декорационном цехе, которая находится в аварийном состоянии. Данные работы будут проводится за счет средств краевого бюджета. В рамках программы энергосбережения планируется заменить все светильники на светодиодные приборы, а также поменять окна и двери в помещениях. Будет решен вопросс ремонтом систем отопления и пожаротушения.

Напомним, летом прошлого года при поддержке экс-губернатора региона Александра Карлина театру выделили около 10 млн рублей на обновление интерьера, замену кресел в зрительном зале и ремонт сцены.

Кстати:

В новом сезоне театр сменит название на Алтайский государственный музыкальный театр.