Спектакль в жанре сторителлинга «Ольга» в Театре. doc

Театр.doc показывает спектакли в жанре сторителлинга, которые будут интересны детям от 8 лет. В проект входят рассказы о ключевых событиях и героях отечественной истории. Участники «Мастерской сторителлинга» демонстрируют мастерство увлекательно рассказывать истории и учат этому всех зрителей.

16 июня в театре пройдет спектакль «Ольга»: история о том, как жилось на Руси непростой женщине с простым варяжским именем Хельга. Рассказ о княгине Ольге, отомстившей древлянам за смерть своего мужа, князя Игоря.

Продолжительность спектакля 45 минут.

Адрес: Белый зал Театра.doc (Малый Казенный, 16)

Билеты по телефону 8 (964) 502-33-30 и онлайн