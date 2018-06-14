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Спектакль в жанре сторителлинга «Ольга» в Театре. doc
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Спектакль в жанре сторителлинга «Ольга» в Театре. doc 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Театр.doc показывает спектакли в жанре сторителлинга, которые будут интересны детям от 8 лет. В проект входят рассказы о ключевых событиях и героях отечественной истории. Участники «Мастерской сторителлинга» демонстрируют мастерство увлекательно рассказывать истории и учат этому всех зрителей.
16 июня в театре пройдет спектакль «Ольга»: история о том, как жилось на Руси непростой женщине с простым варяжским именем Хельга. Рассказ о княгине Ольге, отомстившей древлянам за смерть своего мужа, князя Игоря.
Продолжительность спектакля 45 минут.
Адрес: Белый зал Театра.doc (Малый Казенный, 16)
Билеты по телефону 8 (964) 502-33-30 и онлайн
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