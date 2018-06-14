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Спектакль «Бука» в «Домике Фанни Белл»
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Спектакль «Бука» в «Домике Фанни Белл» 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Бука не очень хорошо воспитанный, вечно сердитый и ничем не интересующийся малыш. Он ни с кем не дружит, и общаться с ним совсем не просто. Но вот, два друга-весельчака Лаврушка и Барбариска решили попробовать Буку перевоспитать…
Детский спектакль «Бука» в семейном театре «Домик Фанни Белл» — смешная и неназойливо поучительная история с элементами клоунады. Это сказка про то, как важно не бояться играть с другими. Про то, как лицедейство оживляет даже самые угрюмые души. И конечно, про настоящую детскую дружбу.
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