Спектакль «Бука» в «Домике Фанни Белл»

Бука не очень хорошо воспитанный, вечно сердитый и ничем не интересующийся малыш. Он ни с кем не дружит, и общаться с ним совсем не просто. Но вот, два друга-весельчака Лаврушка и Барбариска решили попробовать Буку перевоспитать…

Детский спектакль «Бука» в семейном театре «Домик Фанни Белл» — смешная и неназойливо поучительная история с элементами клоунады. Это сказка про то, как важно не бояться играть с другими. Про то, как лицедейство оживляет даже самые угрюмые души. И конечно, про настоящую детскую дружбу.