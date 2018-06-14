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Фестиваль болельщиков стартовал в Самаре
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Фестиваль болельщиков стартовал в Самаре 

ТРК Губерния 22 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Ближайший месяц гостей города ждет не только футбол, но и насыщенная развлекательная программа. В эти минуты в Самаре на площади Куйбышева открывается фестиваль болельщиков. На самой большой площади Европы ждут тех, кто не сможет попасть на трибуны футбольных стадионов. Увидеть все игры ЧМ-2018 можно будет на большом экране размером 9 на 16 метров. В церемонии открытия примут участие около 600 артистов — как местные, так и приглашенные вокальные коллективы и музыканты. Среди них — Волжский народный хор, солисты Самарского театра оперы и балета и легендарная группа «ДДТ». На площади также можно будет приобрести официальную символику чемпионата. Уже в 19:00 здесь начнется трансляция первого матча — сборная России встретится на поле «Лужников» со сборной Саудовской Аравии.
Фото: Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу
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